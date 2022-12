Virton pour finir sur une belle note

Cette rencontre reportée de la 8e journée est sans doute l’une des plus ouvertes de ce 1er tour pour les Virtonais. Les Bruxellois ne comptent en effet qu’une unité d’avance et leurs résultats sont globalement proches de ceux des Gaumais. "On espère au moins un partage, avance le directeur sportif Patrice Mullenders. Pour finir ce 1er tour sur une bonne note et s’éloigner un peu plus de la zone dangereuse. Pour Alessi Massart, ce sera l’occasion de confirmer ses succès face à Sonnet et Darcis. On espère aussi que Benjamin Fruchart pourra conclure ses bonnes prestations, pas toujours récompensées." En face, on verra trois joueurs belges capables du meilleur comme du pire.