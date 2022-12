BILAN D3| Meix-devant-Virton : Un tournant à Habay

Le partage à Habay comme un déclic. En décrochant un partage blanc plus que mérité lors du derby gaumais le 23 octobre, les hommes de Philippe Petit n’ont pas seulement ajouté une unité à un total plutôt modeste jusque-là. Ils ont aussi emmagasiné une bonne dose de confiance quant à leurs capacités, notamment défensives. Après leur 1 sur 12 initial et un 8 sur 24 au cours duquel ils avaient concédé trois lourdes défaites (Sprimont, La Calamine, Marloie) et n’avaient vaincu que Durbuy et Givry, les deux derniers, les Gaumais ont sacrément resserré les boulons ensuite. Certes, ils ont encore mordu la poussière (Aywaille, Mormont, Rochefort), mais plus jamais sans laisser au moins l’impression de pouvoir revendiquer quelque chose. Et leurs succès contre Herstal et Marloie sont certainement de nature à doper leur moral. Les Mauves, que beaucoup jugeaient trop peu renforcés à l’aube de la saison, occupent le fauteuil de barragiste, dans le sillage immédiat d’Herstal et Ciney, avec cinq points d’avance sur Libramont et une marge encore bien plus confortable sur le duo de queue. Pas de quoi pavoiser, pas de quoi paniquer non plus. En 2018-19, pour sa première aventure à cet échelon, le club gaumais avait également connu une entrée en matière un peu poussive avant de connaître un passage bien plus fructueux qui lui avait permis d’assurer son maintien. Quatre ans plus tard, ce scénario pourrait se répéter, surtout si les Méchois négocient au mieux un programme de reprise qui les verra affronter trois adversaires directs en cinq journées (Givry, Ciney, Libramont). Avec une défense plutôt stable, articulée autour de l’inusable Guy Blaise, avec un secteur médian qui a trouvé sa meilleure carburation dans un losange travailleur et complémentaire et une ligne d’attaque qui peut compter sur l’inattendue efficacité de Laurent Dewalque, ces Méchois-là, même avec des moyens modestes, ont de bonnes chances d’atteindre leur objectif initial, le maintien. Et s’ils pouvaient prendre moins de cartes rouges qu’au premier tour (7), leurs espoirs seront encore mieux nourris.