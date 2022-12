BILAN D3 | Habay : Un seul revers, mais huit partages

Nul doute qu’avec davantage d’efficacité, et de sérénité surtout dans ses moments faibles, cette équipe habaysienne, armée comme elle ne l’a jamais été, occuperait aujourd’hui la première place du classement. Sa brillante première période contre Richelle et sa convaincante victoire à Mormont, en fin de 1er tour, semblent indiquer qu’elle est sur la bonne voie pour retrouver le tempo qui lui a permis d’entamer cette campagne sur les chapeaux de roue (12 sur 12). L’équipe habaysienne, jusqu’ici, n’a concédé qu’un revers (contre Marloie) et personne n’a fait mieux dans la série. Elle dispose, de surcroît, de solutions de rechange pour tous les postes et pourrait s’octroyer un atout supplémentaire au second tour si Raphaël Lecomte, sur la touche depuis son arrivée ou presque, peut enfin exprimer tout le potentiel qui a fait de lui une valeur sûre dans le football professionnel. Bref, les hommes de Samuel Petit n’ont probablement pas dit leur dernier mot.