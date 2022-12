Un projet social et sportif ou un projet sans queue ni tête ?

Le " projet social et sportif " tant promu par Ousmane Sow ressemble, en réalité, à une tragicomédie. L’homme fort de Durbuy plaçait son équipe sur le podium de D3, avant le coup d’envoi du championnat. À la trêve, elle est dernière avec cinq points et 43 buts encaissés en 14 matchs, dont dix lors de sa dernière sortie contre Ciney (3-10). Faute de combattants, l’entraîneur Issa Rajabou n’a plus pu effectuer un seul changement depuis le 6 novembre: son banc reste désespérément vide. La RE Durbuy est un club de football amateur soutenu par un rappeur français (Naza) et des investisseurs brésiliens, qui joue ses matchs à Marche-en-Famenne dans des installations dépourvues de buvette, et dont l’équipe est composée essentiellement de joueurs venus de la région parisienne, qui vivent à 100% du football et qui logent dans un hôtel à Hamoir. Vous y comprenez encore quelque chose ? Toujours est-il qu’Ousmane Sow semble attaché à son cirque: il promet l’arrivée d’une petite dizaine de renforts au mercato.