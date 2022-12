Six victoires, cinq partages, zéro défaite et un statut de dernier invaincu dans la série. Avec 21 buts marqués et seulement 8 encaissés. Tel était le bilan de Marloie le 6 novembre, au soir de la 11e journée et de sa victoire 1-3 à Herstal. Les hommes de Frédéric Jacquemart partageaient, alors, la première place avec Richelle, à la faveur notamment d’un 12 sur 12 dans les derbies provinciaux contre Habay-la-Neuve (0-3), Givry (2-1), Libramont (0-1) et Meix-devant-Virton (4-0) entre le 25 septembre et le 15 octobre. Les Famennois, qui ont laissé filer le gain de la première tranche lors de la dixième journée (1-1 contre Aywaille), flirtaient alors avec la grande distinction. Le derby contre Rochefort, le 13 novembre, tombait à pic: Marloie avait l’occasion de poser la cerise sur le gâteau. S’il avait dominé son ambitieux voisin ce jour-là, Mohimont et sa bande auraient non seulement renvoyé Rochefort à sept longueurs, mais ils auraient, aussi, pris seuls la tête du classement. Tout Marloie espérait vivre un dimanche de rêve. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Si le club a réalisé la recette de l’année ce jour-là (750 spectateurs), cette date du 13 novembre marquera le début du déclin pour les hommes du président Hérion. C’est bien simple, depuis cette date, Marloie n’a plus engrangé la moindre unité: 0 sur 12 contre Rochefort, Mormont, Raeren et Meix-devant-Virton… sans inscrire le moindre but ! Une sinistre série entrecoupée d’un match arrêté contre Durbuy. Les joueurs marlovanais tenaient le bon bout, ce soir-là: ils menaient 3-2 face à des Durbuysiens réduits à dix et venus sans remplaçant. Mais le succès qui se dessinait risque fort de se transformer en défaite 0-5 sur tapis vert, en raison des propos racistes tenus par l’un ou l’autre supporteur à l’égard des joueurs durbuysiens. Un couac extra-sportif dont le club se serait bien passé, après l’affaire des lignes trop larges contre Sprimont et les soucis d’éclairage contre Meix-devant-Virton. Coleader avec le plus grand nombre de buts marqués après 11 journées, Marloie est relégué au 8e rang en cette fin d’année, avec la 5e moins bonne attaque de la série. Il était donc temps que la trêve arrive. Avec 23 unités après 15 matchs, Marloie compte un point de plus que l’an passé au même moment. Le bilan d’ensemble reste donc correct, mais Marloie devra absolument gagner en constance, tant sur le terrain qu’en dehors, pour se mêler à la lutte pour un Top 5 qui n’est qu’à trois longueurs.

Durbuy

Le "projet social et sportif" vanté par Ousmane Sow ressemble, en réalité, à une tragicomédie. L’homme fort de Durbuy plaçait son équipe sur le podium de D3, avant le coup d’envoi du championnat. À la trêve, elle est dernière avec cinq points et 43 buts encaissés en 14 matchs, dont 10 lors de sa dernière sortie contre Ciney (3-10). Et, faute de combattants, l’entraîneur Issa Rajabou n’a plus pu effectuer un seul changement depuis le 6 novembre: son banc reste désespérément vide. Aujourd’hui, la RE Durbuy est un club de football belge soutenu par un rappeur français (Naza) et des investisseurs brésiliens, qui joue ses matchs à Marche-en-Famenne dans des installations dénuée de buvette, et dont l’équipe est composée essentiellement de joueurs venus de la région parisienne, qui vivent à 100% du football et qui logent dans un hôtel à Hamoir. Vous y comprenez encore quelque chose ? Toujours est-il qu’Ousmane Sow semble attaché à son cirque: il promet l’arrivée d’une petite dizaine de renforts au mercato.

Libramont

Une première sortie, encourageante sans concéder de but face à Raeren avait permis à Libramont de prendre confiance pour ce retour en D3. La suite a par contre été moins satisfaisante même si les joueurs de Samuel Bodet ont réalisé une série de cinq matches sans défaite entre la mi-octobre et la mi-novembre. Mais voilà, comme le veut l’adage, avec des nuls, tu n’avances pas. Les Libramontois ont font la cruelle expérience. S’ils ont déjà partagé à six reprises cette saison, ils ont dû attendre le 22 octobre pour décrocher leur premier succès. Un succès décroché dans les arrêts de jeu face à une équipe de Ciney qui était passée à deux doigts du 1-2 juste avant le but décisif de Minthe, meilleur buteur des Mauves avec… quatre réalisations seulement. Si Libramont reste relativement solide défensivement, avec une ligne arrière qui ne bouge plus depuis quelques semaines et le repositionnement de Bunout et Grandjean sur les flancs, les Ardennais ont un peu plus de mal offensivement. Lefort est moins décisif que par le passé. Et le duo Vandaele-Baudot, qui débarque de P2, ne peut pas porter tout le poids de l’attaque libramontoise sur ses épaules. Trop irréguliers, parfois même au cours du même match contre lors du déplacement à Habay, Libramont va devoir hausser le niveau pour espérer se sauver même si la victoire face à la Calamine voici dix jours permet aux Mauves de garder de l’espoir.

Les Libramontois pourront aussi regretter les nombreux points perdus en fin de match. Contre Givry, Meix ou encore Durbuy, les joueurs de Samuel Bodet ont à chaque fois été rejoints dans les derniers instants. Résultats des courses, au lieu de prendre neuf points en trois sorties, les Mauves n’en ont pris que trois. Avec six points de plus, Libramont occuperait aujourd’hui la douzième place…

Mormont

Les Orangés passeront les fêtes sur le podium au terme d’une première partie de saison réussie. Si Habay peut dépasser Mormont en s’imposant dans son match de retard face à Durbuy, personne ne peut mettre sous silence les performances d’une équipe complètement reliftée durant l’été. Avec 8 victoires, 4 partages et autant de défaites, Mormont compte 8 points de plus qu’à la même époque la saison dernière. Sous la direction d’un Philippe Medery qui a parfaitement géré les nombreuses absences durant le premier tour, Mormont peut rêver de tour final, ce qui n’est pas du tout l’objectif du club. Offensivement, Mormont possède la deuxième meilleure attaque de la série avec 33 buts marqués dont dix pour le seul Amrous qui est assurément l’arme offensive fatale des Orangés actuellement. Derrière, le duo Lo Monte-Crèvecœur fait des ravages en défense centrale alors que David Keysers, arrivé de Sprimont, est la bonne surprise de ce premier tour avec cinq roses et 1272 minutes disputées et deuxième joueur le plus utilisé par Philippe Medery. La saison dernière, Mormont avait empoché 39 points pour terminer dixième. Les Mormontois sont partis pour faire beaucoup mieux. Avec Raeren, Aywaille puis Richelle au menu de janvier, ils ne devront pas se louper pour rester dans le groupe de tête.

Givry

13 défaites, un partage et deux victoires, le bilan de Givry est mauvais, très mauvais. Après deux succès sur les cinq premiers matchs, les Canaris avaient pourtant démarré correctement. La suite fut tout simplement catastrophique. Ils ont même terminé 2022 avec huit revers d’affilée et 38 buts encaissés. Les deux victoires, acquises face à Sprimont puis Ciney, ne peuvent masquer les difficultés d’un club où tout a changé. Frédéric Herinckx avait débuté la saison comme entraîneur après avoir déjà succédé à Éric Picart qui avait stoppé mi-août. Lassé des soucis extrasportifs, les joueurs n’étaient pas payés ni le staff, Frédéric Herinckx a rendu son tablier le 20 novembre. Si Mohammed Fadhi a assuré l’intérim durant dix jours, c’est Jean-Louis Hanot qui a terminé 2022 à la tête des Canaris. Et il sera bientôt remplacé puisque des investisseurs, venus de la région liégeoise, ont trouvé un accord avec Jacques Aubry pour reprendre le club. Et ils amènent un entraîneur dans leurs valises. Avec dix unités de retard sur Meix, premier non-relégable, Givry a peu de chances de pouvoir se maintenir en D3. Mais après les promesses non tenues de Damien Raths, cet homme venu du Grand-Duché qui avait garanti un apport conséquent, le seul but de Givry est d’aller au bout de la saison. Avec quels joueurs ? La question est sur toutes les lèvres puisque de nombreux éléments ont déjà quitté le navire et que des joueurs de l’équipe B et de réserve ont déjà dû aider l’équipe A. Normalement, des nouveaux transferts devraient arriver pour la deuxième partie de saison et des joueurs qui avaient déserté devraient revenir. Affaire à suivre.

Meix-devant-Virton

Le partage à Habay comme un déclic. En décrochant un partage blanc plus que mérité lors du derby gaumais le 23 octobre, les hommes de Philippe Petit n’ont pas seulement ajouté une unité à un total plutôt modeste jusque-là. Ils ont aussi emmagasiné une bonne dose de confiance quant à leurs capacités, notamment défensives. Après leur 1 sur 12 initial et un 8 sur 24 au cours duquel ils avaient concédé trois lourdes défaites (Sprimont, La Calamine, Marloie) et n’avaient vaincu que Durbuy et Givry, les deux derniers, les Gaumais ont sacrément resserré les boulons ensuite. Certes, ils ont encore mordu la poussière (Aywaille, Mormont, Rochefort), mais plus jamais sans laisser au moins l’impression de pouvoir revendiquer quelque chose. Et leurs succès contre Herstal et Marloie sont certainement de nature à doper leur moral. Les Mauves, que beaucoup jugeaient trop peu renforcés à l’aube de la saison, occupent le fauteuil de barragiste, dans le sillage immédiat d’Herstal et Ciney, avec cinq points d’avance sur Libramont et une marge encore bien plus confortable sur le duo de queue. Pas de quoi pavoiser, pas de quoi paniquer non plus. En 2018-19, pour sa première aventure à cet échelon, le club gaumais avait également connu une entrée en matière un peu poussive avant de connaître un passage bien plus fructueux qui lui avait permis d’assurer son maintien. Quatre ans plus tard, ce scénario pourrait se répéter, surtout si les Méchois négocient au mieux un programme de reprise qui les verra affronter trois adversaires directs en cinq journées (Givry, Ciney, Libramont). Avec une défense plutôt stable, articulée autour de l’inusable Guy Blaise, avec un secteur médian qui a trouvé sa meilleure carburation dans un losange travailleur et complémentaire et une ligne d’attaque qui peut compter sur l’inattendue efficacité de Laurent Dewalque, ces Méchois-là, même avec des moyens modestes, ont de bonnes chances d’atteindre leur objectif initial, le maintien. Et s’ils pouvaient prendre moins de cartes rouges qu’au premier tour (7), leurs espoirs seront encore mieux nourris.

Habay-la-Neuve

Des sentiments mitigés. Entre l’espoir de se mêler jusqu’au bout à la lutte pour les lauriers, puisque les Habaysiens ne comptent que six points de retard sur Rochefort avec un match de moins (à jouer contre Durbuy), et la déception d’avoir concédé autant de partages: huit en neuf rencontres, entre le 1er octobre et le 26 novembre, entrecoupés d’un succès à Givry. Nul doute qu’avec davantage d’efficacité, et de sérénité surtout dans ses moments faibles, cette équipe habaysienne, armée comme elle ne l’a jamais été, occuperait aujourd’hui la première place du classement. Sa brillante première période contre Richelle et sa convaincante victoire à Mormont, en fin de 1er tour, semblent indiquer qu’elle est sur la bonne voie pour retrouver le tempo qui lui a permis d’entamer cette campagne sur les chapeaux de roue (12 sur 12). L’équipe habaysienne, jusqu’ici, n’a concédé qu’un revers (contre Marloie) et personne n’a fait mieux dans la série. Elle dispose, de surcroît, de solutions de rechange pour tous les postes et pourrait s’octroyer un atout supplémentaire au second tour si Raphaël Lecomte, sur la touche depuis son arrivée ou presque, peut enfin exprimer tout le potentiel qui a fait de lui une valeur sûre dans le football professionnel. Bref, les hommes de Samuel Petit n’ont probablement pas dit leur dernier mot.