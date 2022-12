La Balade des Legend Boucles le samedi 6 mai

Alors que le RAC de Spa est au cœur des préparatifs des Legend Boucles @ Bastogne, programmées les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février, la prochaine édition de la très populaire Balade des Legend Boucles @ Bastogne s’annonce déjà. En étroite collaboration avec la Ville de Bastogne, l’événement aura lieu le samedi 6 mai. " Outre la date, nous sommes d’ores et déjà en mesure d’officialiser que cette balade prendra une nouvelle fois son envol depuis la place McAuliffe, commente Pierre Delettre. Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de tout organiser en une seule et même journée. Les participants n’auront donc plus le choix entre deux dates. " Pour le reste, les organisateurs garantissent un parcours inédit, sur les traces des tronçons empruntés par les équipages des Legend Boucles au cours des dernières années. Le parcours ne comprendra pas la moindre difficulté, l’objectif étant de permettre au plus grand nombre de passer un agréable moment au cœur de notre province, au volant d’une voiture ancienne ou moderne.