Joaquin Villalba: « C’est l’extase »

Né en 1985, Joaquin Villalba avait un an lors du dernier sacre de l’Argentine en Coupe du monde. Il ne s’en souvient donc pas. Mais cette finale de 2022, il n’est pas près de l’oublier. "Je l’ai regardé à la maison ; ma femme et les filles savent que c’est silence absolu pendant les rencontres de l’Albiceleste, explique le joueur argentin de Bercheux. La tension était à son comble du début à la fin même si je n’ai jamais paniqué. Avec mon oncle, qui est en Argentine, je craignais seulement une erreur d’Otamendi ou un Mbappé au-dessus du lot. Je n’étais pas loin du compte. Mais avec ce que l’Argentine avait montré en quarts et en demi, j’étais serein, confiant." Une confiance mise à mal par quelques errements argentins aux alentours de la 80e minute et le 2-2 des Français. "L’Argentine a douté quelques instants en commettant ces erreurs incroyables, mais j’ai rapidement senti que nos joueurs continuaient à aller de l’avant", ajoute Joaquin Villalba. Comme tout le peuple argentin, il a explosé de joie en fin de rencontre. "C’est l’extase en Argentine où j’ai appelé la famille, c’est quasiment jour de fête nationale, poursuit-il. L’Argentine mérite ce titre, personne ne lui a offert comme on a pu l’entendre. Messi a été époustouflant et méritait ce sacre. Il a fermé la bouche de beaucoup de gens en évoluant à ce niveau." Joaquin Villalba a aussi été charmé par d’autres joueurs. "Comme Enzo Fernandes qui, en position de six, a livré plusieurs prestations de haut niveau ; De Paul était partout dans cette finale et Alvarez a effectué un boulot défensif incroyable qui libérait Messi. Finalement, la claque reçue face à l’Arabie Saoudite au premier match a été bénéfique. Elle a réveillé l’équipe." Comme beaucoup d’Argentins, Joaquin Villalba ne peut trancher entre Diego Maradona et Lionel Messi. "Maradona était un leader dès le début, comme un grand frère pour les autres joueurs. Messi est devenu celui-là aussi, sur les dernières années. Les deux sont grands, des dieux dans notre pays qui vit le foot à 1000%. Scaloni ? Pas grand monde ne croyait en lui à sa nomination, Maradona avait critiqué ce choix d’ailleurs. Mais il est surprenant, a effectué des bons choix tout le temps. Les non-titulaires avaient le sourire, montaient au jeu avec la rage. Un Dybala, un Parades, ils ont très facilement accepté la situation."