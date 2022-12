Giberti veut gagner la Coupe et aller en play-off

William Giberti, Musson mérite sa victoire selon vous ?

Oui, je pense. Nous n’avons jamais été menés durant cette rencontre. Nous avons rapidement pris cinq points et nous sommes restés devant tout le match. Nous avons su faire un gros trou en début de troisième quart-temps, mais il a fallu rester attentif jusqu’au bout. Car Athus est revenu à cinq points dans les derniers instants. Ceci dit, nous savions très bien que ce match allait se jouer jusqu’à la dernière seconde. Athus, c’est vraiment une équipe qui ne lâche jamais rien.

Justement, quand Athus est revenu à cinq points, qu’avez-vous pensé ?

Qu’il fallait retaper dedans et se remobiliser. Après, nous avons un noyau de seize joueurs. Et nous sommes tous capables d’amener quelque chose. Peu importe qui est sur le terrain, le niveau est le même. Nous sommes une équipe avec des points forts partout et c’est chouette.

Musson est le premier à faire tomber Athus cette saison. Une fierté ?

La principale satisfaction d ce samedi, c’est d’être arrivé en finale, pas d’être le premier à gagner face à Athus.

La finale, c’était votre objectif en début de saison ?

Pas du tout. Et personne ne nous attendait là. Nous avons quand même dû nous déplacer à Libramont en quart de finale. C’est pendant la semaine que nous avons parlé et que nous nous sommes dit que comme nous étions à deux matches du trophée, ce serait bête de ne pas jouer le coup à fond. Maintenant, le plus important, c’est de terminer dans les quatre premières places en championnat pour pouvoir aller en play-off. Ce n’était pas du tout l’objectif en début de saison puisque nous voulions avant tout intégrer les jeunes. Mais maintenant qu’ils sont intégrés, il faut le dire, oui, nous voulons jouer les play-off en fin de saison.

« Nous aurions signé à deux mains pour un tel parcours »

Comment vous expliquez que la sauce a aussi bien pris ?

Parce que nous sommes seize gars motivés, avec deux coaches motivés. Tout le monde se donne à 100%. À tous les entraînements, nous nous donnons à fond et pour évoluer, il n’y a pas de secret. Personne n’imaginait nous voir à la deuxième place du classement et en finale de Coupe à la fin décembre. Nous aurions tous signé pour cela en début de saison. Ce n’est que du bonheur.

Vous préférez gagner la finale en Coupe ou aller en play-off en championnat ?

(Rires). Personnellement, je préfère la Coupe car je ne l’ai jamais gagnée. Mais je veux aussi les play-off. Il me faut les deux.

La finale sera face à Rulles. Vous vous attendiez à voir Rulles battre Habay ?

C’était aussi un derby et donc, cela s’annonçait très disputé. Franchement, je n’avais pas donné de favori. J’ai vu la fin du match de Rulles. De ce que j’ai vu, Rulles était plus fort, mais Habay a aussi livré un gros match apparemment. Dommage pour eux que Schrondweiler n’était pas dans la même forme que face à nous quand il avait mis 38 points.

Michaël Raimond n’était pas très heureux de l’arbitrage. Votre avis ?

Athus commet une erreur tactique et Michaël se prend une deuxième technique, c’est le règlement. Maintenant, c’est vrai que la première est très vite donnée car pour voir les lignes du terrain à l’Hydrion, il faut regarder à deux fois… Mais bon, la deuxième tactique, c’est une erreur d’inattention.