Deux fois plus d’entraîneurs que de victoires

13 défaites, un partage et deux victoires, le bilan de Givry est mauvais, très mauvais. Après deux succès sur les cinq premiers matchs, les Canaris avaient pourtant démarré correctement. La suite fut tout simplement catastrophique. Ils ont même terminé 2022 avec huit revers d’affilée et 38 buts encaissés. Les deux victoires, acquises face à Sprimont puis Ciney, ne peuvent masquer les difficultés d’un club où tout a changé. Frédéric Herinckx avait débuté la saison comme entraîneur après avoir déjà succédé à Éric Picart qui avait stoppé mi-août. Lassé des soucis extrasportifs, les joueurs n’étaient pas payés ni le staff, Frédéric Herinckx a rendu son tablier le 20 novembre. Si Mohammed Fadhi a assuré l’intérim durant dix jours, c’est Jean-Louis Hanot qui a terminé 2022 à la tête des Canaris. Et il sera bientôt remplacé puisque des investisseurs, venus de la région liégeoise, ont trouvé un accord avec Jacques Aubry pour reprendre le club. Et ils amènent un entraîneur dans leurs valises. Avec dix unités de retard sur Meix, premier non-relégable, Givry a peu de chances de pouvoir se maintenir en D3. Mais après les promesses non tenues de Damien Raths, cet homme venu du Grand-Duché qui avait garanti un apport conséquent, le seul but de Givry est d’aller au bout de la saison. Avec quels joueurs ? La question est sur toutes les lèvres puisque de nombreux éléments ont déjà quitté le navire et que des joueurs de l’équipe B et de réserve ont déjà dû aider l’équipe A. Normalement, des nouveaux transferts devraient arriver pour la deuxième partie de saison et des joueurs qui avaient déserté devraient revenir. Affaire à suivre.