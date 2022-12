Bilan D3 | Libramont, des fins de match qui risquent de coûter cher

La suite a par contre été moins satisfaisante même si les joueurs de Samuel Bodet ont réalisé une série de cinq matches sans défaite entre la mi-octobre et la mi-novembre. Mais voilà, comme le veut l’adage, avec des nuls, on n’avance pas. Les Libramontois en font la cruelle expérience. S’ils ont déjà partagé à six reprises cette saison, ils ont dû attendre le 22 octobre pour décrocher leur premier succès. Un succès décroché dans les arrêts de jeu face à une équipe de Ciney qui était passée à deux doigts du 1-2 juste avant le but décisif de Minthe, meilleur buteur des Mauves avec… quatre réalisations seulement. Si Libramont reste relativement solide défensivement, avec une ligne arrière qui ne bouge plus depuis quelques semaines et le repositionnement de Bunout et Grandjean sur les flancs, les Ardennais ont un peu plus de mal offensivement. Lefort est moins décisif que par le passé. Et le duo Vandaele-Baudot, qui débarque de P2, ne peut pas porter tout le poids de l’attaque libramontoise sur ses épaules. Trop irrégulier, parfois même au cours du même match comme lors du déplacement à Habay, Libramont va devoir hausser le niveau pour espérer se sauver même si la victoire face à la Calamine voici dix jours permet aux Mauves de garder de l’espoir.