Arlon, capitale du tennis des moins de 18 ans

Le numéro un mondial junior actuel est belge

Cent vingt garçons et filles, venus des quatre coins de la planète, se disputeront ces précieux points qui permettent de grappiller des places au ranking mondial junior. "Je suis en contact avec des Japonais qui me tannent pour que je leur attribue des wild-cards (NDLR: invitations) pour entrer directement dans le tableau final, sourit le directeur du tournoi Nicolas Thieltgen. Il y a actuellement 300 inscrits qui peuvent encore se retirer. Mais pour ceux qui sont inscrits, c’est plutôt un challenge de pouvoir décrocher une place pour être sélectionnés dans le tableau de qualification. Ils viennent de partout. Chez les filles, les mieux classées sont de nationalité canadienne et malgache. C’est franchement exotique."

Le tennis belge, comme le tennis mondial, vit actuellement une période de transition. Une génération de jeunes joueurs est en train de prendre la relève des stars légendaires qui ont fait rêver tous les aficionados de la petite balle jaune. À l’international, Carlos Alcaraz et Holger Rune bousculent Rafaël Nadal et Novak Djokovic, alors que Roger Federer vient de prendre sa retraite. En Belgique, l’inconstant David Goffin laisse actuellement la vedette à Gilles-Arnaud Bailly, qui termine l’année 2022 à la première place au classement mondial junior. Il ne participera pas à l’édition arlonaise 2023. Aujourd’hui son niveau est tel qu’il ne participe plus à ce type du tournoi en dehors de ceux du Grand Chelem, mais les spectateurs, privés du spectacle ces deux dernières années pour cause de pandémie, auront l’occasion de voir des matches de haut niveau avec des joueurs et joueuses qui seront les nouvelles stars d’ici deux ou trois ans.

Les jeunes Belges auront eux l’occasion, pas loin de chez eux, de se frotter aux meilleurs joueurs mondiaux.