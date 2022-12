Trêve écourtée pour nos clubs de D3: une journée reprogrammée au 7 janvier

Conséquence: une trêve sérieusement écourtée, deux fois plus courte par exemple que celle des professionnels de la Challenger Pro League. Cette nouvelle programmation va en effet contraindre les joueurs à reprendre le chemin de l’entraînement dès le lendemain du nouvel an ou presque. "Nous ne pouvons pas courir le risque de reporter aux 4 et 5 février, justifie-t-on du côté de l’ACFF. Que se passera-t-il en effet si on a encore des remises en janvier ? Ce qui est quand même fort probable. D’autant qu’il faut aussi tenir compte du respect des tranches."

Mouais ! Selon le calendrier initial, la troisième tranche doit débuter les 11 et 12 février. Donc, reporter les matches de ces 17 et 18 décembre aux 4 et 5 février permettait donc de boucler la deuxième tranche avant d’entamer la troisième. Et, de plus, cela pose-t-il un véritable problème de finir la deuxième tranche alors que la troisième a commencé ? Cela s’est déjà produit à maintes reprises par le passé. Qu’il y avait à nouveau des remises en janvier et on pouvait dès lors replacer des matches aux 4 et 5 mars, week-end libre jusqu’ici.

L’ACFF – qui, rappelons-le, avait déjà voulu replacer à la Toussaint les matches programmés initialement en même temps que Belgique-Maroc – a donc choisi une autre option. Celle qui ne prend pas en compte les avis et le nécessaire besoin de souffler des principaux acteurs que sont les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et, plus encore, les bénévoles…

Notons que le match Durbuy – Habay, remise isolée, a été replacé au mercredi 11 janvier. Les Habaysiens vont donc devoir disputer trois matches en six jours (Herstal, Durbuy, Marloie).