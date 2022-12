Neufchâteau renoue avec le succès, Arlon gaspille une avance de 18 points

Herve 67 – Neufchâteau 79

Battu par Herve voici quinze jours en Coupe AWBB, Neufchâteau a pris sa revanche samedi. Mais les Chestrolaises, venues en bus et soutenues par une quarantaine de supporters, ont dû batailler pour s’imposer. Devant après cinq minutes (5-10), Neufchâteau voit Herve repasser devant (19-15). Après une bombe de Denève, Neufchâteau reprend les commandes et file à 28-35 au repos. Herve se rebiffe et Neufchâteau souffre (51-49) avant de hausser le ton: 53-54, 58-65 et 67-79 après notamment plusieurs lancers de Guiot.

Régionale II

Arlon 63 – Ottignies B 65

Défaite très frustrante pour Arlon. La raison ? Le fait que les Arlonaises menaient de… 18 points au repos ! (37-19). Très bien en place défensivement, les filles du chef-lieu ne laissent que des miettes à une équipe d’Ottignies qui peine à trouver la solution. Arlon reprend bien la seconde période (43-27) avant de craquer d’une pièce. Les Brabançonnes multiplient les bombes (sept en dix minutes), mais Arlon reste devant: 48-46 (30’). Ottignies passe devant directement, mais Arlon s’accroche. Lemaire ramène tout le monde à égalité à deux minutes de la fin (47-47). Il reste quarante-cinq secondes et le panier de Simonet fait mouche (61-60). Chatry laisse Arlon devant (63-62), mais Ottignies repasse devant avec trois lancers: 63-65. Il reste cinq secondes, Simonet a le panier de la prolongation, mais le ballon ne rentre pas. "Tu ne peux pas perdre quand tu as une telle avance au repos, soupirait-on du côté arlonais. Nous ratons l’occasion d’accrocher la bonne partie du classement."