Martelange éjecte le Soca Bastogne

Les seizièmes de finale de la coupe provinciale ont déjà offert quelques surprises. Ainsi, dans le derby ardennais, Martelange, pensionnaire de P2, est parvenu à écarter le Soca Bastogne, en belle forme en championnat ces dernières semaines. D’autres clubs de première provinciale quittent aussi déjà l’épreuve. L’Union Arlon est éjectée par le RC Aubange dans un duel de P1 tandis que le Phoenix s’est montré plus adroit aux tirs au but face à l’Areler. Dans le derby aubangeois, le Sogefoot a courbé l’échine face à l’US Athus et le REAL Luxembourg n’a pas fait le déplacement à l’Action 22 Tenneville, le détenteur du titre, et quitte donc également l’épreuve sur la pointe des pieds.