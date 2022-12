Les seules étoiles étaient auvelaisiennes

Dinez 3 Étoile Basse-Sambre 7Dinez a manqué l’occasion de revenir à la hauteur ou de dépasser son hôte. L’Etoile Basse-Sambre se déplace sans sa série A, Candice Lardinois. Pourtant, les Houffaloises n’ont rien pu revendiquer face à trois joueuses qu’elles ont battues tant à l’aller qu’au retour la saison dernière. Coralie Rech gagne ses deux premiers simples face aux deux B0 auvelaisiennes, Vence Mandelaire et Manon Doucet. Mais Marie Capocci emprunte le chemin opposé et s’incline deux fois au 5e set, face à Alicia Dubois, puis Mandelaire. Dinez perd une troisième fois en belle dans le double et voit la défaite se profiler, d’autant que dans son dernier simple, Rech s’incline face à Dubois. La victoire de Capocci face à Doucet sera aussi belle qu’inutile. "Difficile de trouver les mots. Je suis restée invaincue contre ces joueuses l’an dernier. Aujourd’hui, Alicia Dubois a mieux joué que moi. Nous avions une belle opportunité vu que Candice n’a pas joué mais nous ne l’avons pas saisie", conclut Coralie Rech.