Nando Mendoza, comment avez-vous suivi la finale de la Coupe du Monde ?

À la maison, avec la famille et des amis car nous avons fêté l’anniversaire de ma fille qui a deux ans. Tout était agencé pour suivre la finale à 16h avec un repas argentin, un barbecue, à midi et le gâteau vers 15h. Nous étions tous devant l’écran à l’heure évidemment, je ne pouvais manquer cela.

Tout se déroulait à merveille jusqu’à la 80e minute, vous craigniez ce scénario, comme face aux Pays-Bas ?

Comme l’Argentine est une équipe qui joue toujours vers l’avant, qui ne ferme pas, il y avait une chance que cela arrive. En 100 secondes, tout a basculé, on est passé de la joie au stress.

Vous étiez confiant avec les prolongations ?

Oui, car l’Argentine n’a pas fermé boutique et voulait gagner. Il y a eu plusieurs occasions avant le 3-2. Là, je pensais que c’était terminé, puis il y a ce nouveau penalty du 3-3. Et cette terrible occasion à la toute dernière minute.

Pour les tirs au but, votre pays était encore favori ?

Oui, nous avions de nouveau confiance avec un Martinez en état de grâce et avec de bonnes statistiques (10 penalties arrêtés sur 35). En fait, je n’ai jamais vraiment douté sur cette rencontre.

Et après le revers face à l’Arabie Saoudite lors du premier match ?

Je me suis posé des questions, mais j’ai rapidement senti que l’ambiance dans le groupe et l’osmose entre les joueurs allaient permettre de relever la tête. Ce sont des potes qui évoluent ensemble, cela se ressent.

Vous avez fêté ce succès ?

Oui, avec ma famille, les amis, j’ai aussi veillé tard avec les images du pays. C’est une folie indescriptible du Nord au Sud du Pays. Et je ne vous raconte pas ce que va donner le retour des joueurs au pays. Buenos Aires était en ébullition. Les joueurs seront reçus par le président argentin, les images seront incroyables, j’en suis sur.

Certains font encore la fête depuis dimanche alors qu’on est lundi soir. Cette ferveur n’est pas terminée, la fête va encore durer quelques jours.

« On mérite cette victoire »

Ce trophée, ce couronnement, c’est le plus beau jour de votre vie sportive ?

Oui, j’avais seulement 4 ans lors de la victoire en 86, je n’ai que de vagues souvenirs. J’ai dû attendre longtemps, mais je suis tellement heureux. Mon fils, 17 ans, aura dû patienter moins longtemps. Je suis si joyeux d’avoir vécu cela avec lui.

Que répondez-vous à ceux qui affirment que tout a été fait pour que Messi remporte cette Coupe du Monde ?

Je ne vais pas entrer dans leur jeu. Je pense que l’Argentine a prouvé qu’elle était la meilleure équipe lors de cette compétition. On mérite cette victoire, sans trop de discussion à mes yeux.

Messi a-t-il rejoint Maradona dans le cœur des Argentins ?

On ne peut pas comparer les deux, les époques sont trop différentes. Messi apporte encore de la magie dans un football où tout est calculé, les courses, les phases arrêtées, etc. Pour Diego, le talent suffisait avec sa technique hors norme. Les deux ont rendu l’Argentine meilleur et sont dans le cœur des Argentins pour toujours.

Lionel Scaloni, malgré son manque d’expérience comme coach, est l’homme qu’il fallait ?

Oui, c’est un meneur d’hommes. Il a créé un groupe qui vit parfaitement bien. Vous avez vu Leo Messi qui chante avec ses équipiers, on n’avait jamais vu cela auparavant. Ce sont des copains, qui luttent l’un pour l’autre. Et il n’a pas hésité à modifier ses plans après le premier match, mettant Alvarez et Fernandes titulaires par la suite. Avec le succès que l’on connaît. Il est là pour un moment à mon avis. Et le fait que Messi poursuive en équipe nationale est une bonne chose. En sachant qu’il y a de la relève, l’avenir de l’Argentine s’annonce radieux. Même quand Messi arrêtera.