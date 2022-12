En Superdivision, le plus difficile a sans doute été fait

De retour en Superdivision après deux ans d’attente en D1, Jamoigne s’est montré raisonnable avant d’entamer cette campagne. La priorité était de mettre au minimum deux équipes derrière soi. Minérois et Ecaussines ont rapidement été considérés comme les deux formations les moins bien armées pour prolonger le bail en Superdivision. Au terme du 1er tour, l’objectif est rempli. Si les Gaumaises n’ont pu ramener plus que le nul de Minérois, mais elles ont battu Ecaussines et Dinez, ce qui leur procure une bouée de secours pour le 2e tour. La venue de Minérois dans leur salle, le 21 janvier, pourrait conditionner le reste de la saison. Une victoire et Jamoigne aurait un pied et demi en Superdivision pour la saison suivante. Une défaite obligerait les Gaumaises à aller chercher trois points ailleurs. Une mission pas impossible mais compliquée quand on sait que Jamoigne va souvent devoir composer avec cinq filles seulement pour deux équipes.