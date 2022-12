Castors (10 m – 6 v – 2 d – 2 n: 24 pts) Les Castors finissent le 1er tour à la 3e place, ce qui en fait l’une des révélations de la saison. Même si elles ne parlent de rien d’autre que du maintien, les joueuses de Graide sont aujourd’hui en mesure de contrarier toutes les équipes de la série. À titre individuel, Aurélie Baijot a tout joué et n’a perdu qu’à deux reprises tandis que les performances d’Aurélie de Ruette ont souvent apporté des points à son équipe.

Joubiéval (11 m – 7 v – 4 d: 25 pts) Joubiéval boucle ses premiers mois en Régionale sur le podium. Emmenées par une Géraldine Sépult qui retrouve un niveau proche de celui d’une série B (26 sur 30), les Salmiennes ont réussi un carton plein à domicile: 18 points sur 18. Petit bémol, elles n’ont pris leurs premiers points en déplacement que lors de la dernière journée du 1er tour. Il ne faudra rien lâcher au second tour car le maintien n’est pas encore assuré.

Distinction

Rulles (9 m – 5 v – 3 d – 1 n: 20 pts) Dans une série qui compte deux forfaits généraux, Rulles n’a plus de souci à se faire pour son maintien. Le top 5 est l’objectif avoué. Pour cela, il faudra faire les bons choix face aux concurrents directs. Camille Dion et Marie-Amélie Wester comptent plus de 70% de victoires.

Centre-Ardenne (9 m – 4 v – 3 d – 2 n: 19 pts) Avec plus de 80% de victoires, Virginia Stanescu contribue largement au bon premier tour des Chestrolaises, bien secondée par Lætitia Piccinin. Tout comme Rulles, elles peuvent tenter de s’immiscer dans le trio de tête mais peuvent également chuter de quelques marches rapidement. Cela dépendra sans doute de l’apport de la 3e joueuse alignée.

Satisfaction

Aye (11 m – 5 v – 5d – 1 n: 22 pt) Pour la première fois depuis son accession au niveau régional, Aye ne finit pas le 1er tour à une position de relégable. Les Famennoises pointent même à la 6e place. Les trois joueuses réalisent une saison quasiment identique en termes de victoires, ce qui leur a permis de décrocher des points importants. Mais cinq unités seulement les séparent de la zone rouge.

Circonstances atténuantes

Dinez B (8 m – 2 v – 5 d – 1 n: 13 pts) On pouvait s’attendre à mieux de la part de Dinez, mais les Houffaloises n’ont pu compter sur Lola Hazée, victime d’une malheureuse blessure, que pour la moitié des rencontres. Lucie Calay éprouve plus de difficulté à se mettre au niveau de la D1. La nouvelle recrue, Victoria Poncelet, a signé quelques jolies performances mais a parfois craqué face à des adversaires plus faibles sur papier. Le maintien était toutefois assuré avant même l’entame du championnat.

Jamoigne B (8 m – 0 v – 1 n: 9 pts) Le départ de Rachelle Hazée après la première journée a complètement modifié les perspectives de Jamoigne, qui va en outre devoir bricoler davantage au 2e tour suite à l’arrêt de Lindsay De Vos en équipe A. Le seul objectif sera de grappiller l’un ou l’autre point après la trêve et de permettre à Juliette Dedecker d’engranger de l’expérience.

En échec

Dinez C (11 m – 2 v – 7 d – 2 n: 17 pts) La seule équipe qui, actuellement, se trouve en position de relégable. Les Houffaloises ont concédé deux fois le nul, mais surtout perdu quatre fois par le plus petit écart. Si Leslie Bacquelaine retrouve le niveau qui fut le sien au second tour la saison dernière, Dinez pourra envisager le maintien. Janvier sera crucial, avec les venues de Basècles et Joubiéval et un déplacement à Vedrin.