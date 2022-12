Damien Tucci, coach français de Longlier : "Mon fils tenait pour Messi"

Et le paternel ? "Moi, je suis plus énervé après un revers contre Sart avec Longlier qu’après une défaite de l’équipe de France, même en finale de Coupe du monde, sourit-il. L’Argentine n’a pas volé sa victoire, dès lors que les Bleus ne sont entrés dans leur finale qu’à la 80e minute. Mais je nourris quand même quelques regrets. J’aurais ressenti moins d’amertume si nous avions perdu 2 ou 3-0. Là, Kolo Muani a eu une balle de hold-up au bout du pied à la 123e, donc nous avons vraiment le sentiment d’avoir touché la coupe du bout des doigts."

À la mi-temps, à 2-0, Damien Tucci n’y croyait pourtant plus: "Parce qu’au-delà du score, la France n’a absolument rien montré en première période. Même pas un tir en 45 minutes !"

Les changements opérés par Didier Deschamps ont-ils convaincu le mentor longolard ? "Pas totalement. Ce n’est pas très respectueux de sortir deux joueurs à la 40’. Pourquoi ne pas attendre la mi-temps, quand il ne reste que cinq minutes ? Mais bon, passe encore, je suppose qu’il a voulu provoquer un électrochoc. En revanche, je regrette que le sélectionneur ait sorti les meilleurs tireurs de penalty. Deschamps pense depuis toujours qu’une séance de tirs au but ne se travaille pas, que ce n’est que du feeling. Sur ce point, je ne partage pas son avis. Marquer un penalty est une vraie prouesse technique et cela doit être travaillé."

L’ancien T1 de Poupehan n’a pas envoyé son CV à la FFF, mais il aimerait que celle-ci mette un terme à sa collaboration avec Didier Deschamps. "Je pense qu’il va vouloir rester au moins jusqu’en 2024 car il n’a pas encore gagné l’Euro en tant qu’entraîneur, dit-il. Mais, personnellement, je changerais maintenant. Je suis assez déçu par la manière de jouer de l’équipe de France, par ce qu’elle fait avec le ballon. Avec les joueurs que nous avons, je pense qu’on peut proposer autre chose. Le moment est venu, selon moi, de céder le flambeau à Zinedine Zidane."

« Mbappé, un casse-tête pour les petits entraîneurs que nous sommes »

Vous l’avez compris, Damien Tucci n’est pas le plus grand admirateur de Didier Deschamps. Ni de Kylian Mbappé, d’ailleurs. "Je lui tire mon chapeau pour son triplé en finale. C’est la marque des grands de répondre présent dans les grands rendez-vous. Il n’a pas été extraordinaire contre l’Angleterre, ni contre le Maroc, et en finale, on ne l’a pas vu pendant 80 minutes. Puis il est sorti du bois et a fait taire tout le monde. Mais Mbappé, c’est un casse-tête pour les petits entraîneurs que nous sommes. Nous répétons chaque semaine à nos joueurs offensifs qu’ils doivent travailler pour l’équipe, qu’ils doivent presser, qu’ils doivent défendre, puis ils voient Mbappé faire tout l’inverse à la TV."

Comme son fils, Damien Tucci a une préférence pour Lionel Messi: "Au PSG, lui non plus ne travaille pas énormément. Mais durant ce Mondial, il a porté son équipe. Quand on est amoureux du foot, on ne peut que se réjouir de voir un tel joueur soulever la Coupe du monde. Il méritait cette consécration. L’Argentine de Messi a-t-elle été avantagée durant ce tournoi ? Je ne pense pas. Cela ne m’a pas sauté aux yeux, en tout cas. C’était tout simplement l’équipe la plus complète."