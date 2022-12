C’est déjà fini pour nos équipes

"Un adversaire bien en place et qui a le niveau de la D3 sans souci, observe le Borquin Valentin Plumer. Cette équipe risque encore d’en surprendre plus d’un." Dificile donc pour les pensionnaires de P2 de rivaliser. Tout commence bien pour eux pourtant, puisqu’ils ouvrent la marque grâce à Breuskin (0-1). Les Namurois se réveillent et inversent la tendance pour la pause (2-1). Ils la confirment à la reprise (4-1). Claude et Peltgen rendent espoir à leurs couleurs (4-3). Toutefois, Vedrin relance la machine et plante quatre nouveaux buts pour assurer sa qualification.

M. Ottignies 6 Boca J. Libramont 4 Déception pour les Libramontois qui semblent marquer le pas pour l’heure. Alors qu’ils étaient parvenus à s’imposer en championnat face à cette même équipe, ils n’ont pu récidiver vendredi.