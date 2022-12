Rulles – Musson en finale de la Coupe

Un round d’observation dans cette partie ? Que nenni. Dès les premières secondes, l’intensité est au rendez-vous. Schrondweiller enchaîne neuf points pour mettre Habay aux commandes (6-9). Le jeu est rapide, disputé et équilibré. Le dunk de Lamy remet Rulles devant (15-12). Rulles joue vite, Chiarello, sous l’anneau, inscrit deux paniers, mais Habay n’abandonne pas: 23-22 après dix minutes. Toujours aussi intense, le match est plus haché dans les dix minutes suivantes. Rulles reprend mieux et sous l’impulsion de Lamy, les Rullots, qui ont raté pas mal de lancers, mais creusent un petit trou: 33-26 à la quinzième. Persico (sept points) et Schrondweiler (deux lancers) remettent tout le monde à égalité, ou presque, au repos: 36-35. Le match change après le repos. Persico met directement Habay aux commandes. Obligé de rapidement prendre un temps-mort, Emeric Heneffe voit Habay faire la course en tête, mais Henriot laisse Rulles au contact: 43-46 et 46-50. "Là, nous étions vraiment bien, indique Jori Persico. D’habitude, nous avons du mal dans le troisième quart-temps, mais cette fois, c’était vraiment bon. C’est dommage de ne pas avoir su en profiter."

Si Habay mène encore jusqu’à 52-54, une bombe de Jacquemin met Rulles devant. H. Lambert, très bon, suit le mouvement: 60-54. Habay reviendra à 65-62 à quarante secondes de la fin après une bombe et un lancer de Schrondweiler, mais Rulles gère les derniers instants, tandis que Habay s’énerve et voit le score passer à 71-62. "Nous avons mal géré cette fin de match. Nous avons oublié de jouer en équipe, nous ne bougions plus, soupire Jori Persico. Cela fait la quatrième fois de suite que nous sommes éliminés en demi-finale. C’est usant. Il faudra directement se reprendre. Nous jouons Fratin et Neufchâteau en championnat cette semaine. Nous devons faire un 2/2, sinon, il faudra oublier les play-off."

Rulles, lui, peut continuer à rêver du doublé. La finale, ce sera face à Musson. "La Coupe a toujours été un objectif, termine Louis Tinant. L’adversaire ? Le pire adversaire de Rulles, c’est lui-même. Il faut encore progresser. Mais je préférais Athus. Cette équipe nous a battus deux fois. Nous voulons une revanche en Coupe. Et en play-off."