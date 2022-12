Quatrième finale de suite pour Libramont chez les Dames

Si les premières minutes sont équilibrées, Rulles est beaucoup trop maladroit en zone offensive, que ce soit à distance ou aux lancers. Libramont en profite. Frauenkron inscrit onze points et le trou est fait: 8-18. Plus en réussite, Rulles revient petit à petit. Prignon plante deux bombes, Hutlet met deux paniers et le score passe à 22-20 (15’). Avec une grosse intensité et un gros press, Rulles semble au-dessus, mais Libramont marque quasiment sur toutes ses offensives: 27-32 au repos. Si Libramont prend dix points d’avance à la reprise, deux bombes de Boulard inversent la tendance (38-37). Les deux équipes ne se lâchent pas, mais dans le début du quatrième quart-temps, Jeanne Leboutte prend sa cinquième faute. Le début de la fin pour Rulles. "Le tournant du match ? Disons que cela a eu un impact, commente Élodie Jacob. C’est devenu compliqué car nous avons manqué de taille. Libramont a mis ses trois grandes (Giberti, Frauenkron, Lempereur) dans la raquette. Sous l’anneau, c’était compliqué et comme nos shoots ne rentraient pas…" Libramont, où Giberti a joué plus de quinze minutes avec quatre fautes, en profite avec une Frauenkron en réussite et une Couset qui a su faire mal dans les uns contre uns: 46-51, 49-55, 50-63 et finalement 52-69. "Cette victoire, c’est la récompense de tous les efforts produits depuis le quinze janvier, savoure Nicolas Delsupehe. J’ai des étudiantes qui font des allers-retours en bus ou en train, des filles qui font garder leurs enfants. Moi, j’ai mes parents et mon frère qui sont là pour les enfants. Avec la R2, nous formons un super groupe depuis le 15 juillet. Je suis fier et content de mes filles."