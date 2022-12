Neufchâteau s’impose après prolongations

En début de match, Demoulin et Dekeyser répliquent à l’impressionnant Sissoko (4-5). Waregem passe ensuite à la vitesse supérieure. Très athlétiques, les Flandriens dominent dans la raquette, prennent quasiment tous les rebonds et peuvent compter sur un duo Sissoko-Van Vooren omniprésent: 16-27 après dix minutes, avec seize points pour les deux tours flandriennes. Neufchâteau entre ensuite dans son match et défend comme des morts de faim. Malgré les coups de coude d’un Dierickx rapidement remplacé, Hissette est phénoménal défensivement. Et de l’autre côté du terrain, Mathis Bizimana, bien servi par son frangin, est en feu. Il plante neuf points, Hissette en met six et le match est relancé: 31-32 (17’). Waregem reprend un peu d’air, mais Sturam, assez discret jusque-là, enchaîne deux bombes, dont une sur le buzzer, pour laisser Neufchâteau au contact: 41-42 au repos. "Nous avons toujours du mal à rentrer dans le match. Mais encore une fois, le banc nous a permis de sortir la tête de l’eau, poursuit Marc Hawley. Les Bizimana, Alexis Pierre, Simon Hissette, ils sont bien montés. Nous avons bien joué collectif, en faisant tourner la balle et en jouant vite. Et derrière, à l’image de Simon Hissette, nous nous sommes bien battus."

La bombe de l’égalisation sur le buzzer

À la reprise, Neufchâteau, où Denève a rapidement pris sa quatrième faute dans le troisième quart-temps, continue à s’imposer et Demoulin met les Chestrolais aux commandes pour la première fois (46-45). Une avance qui ne va pas durer très longtemps puisque Waregem inverse la tendance: 46-54. Dekeyser, sous l’anneau et à distance, sonne la révolte de Neufchâteau, mais Waregem reste devant au moment d’aborder les dix dernières minutes: 53-56 ; 57-63. Denève ramène Neufchâteau à trois points à quatre grosses minutes du terme (66-69). Dans la foulée, Geubel, à distance, égalise: 69-69 ! Mieux, à deux minutes de la fin, la bombe de Sturam rentre et Neufchâteau passe devant: 76-73. Toujours devant à l’entrée de la dernière minute (78-77). Denève, auteur d’un gros dernier quart, redonne trois points d’avance: 80-77. Il reste quatre secondes, la rentrée est pour Waregem et Van Vooren arrache la prolongation. Neufchâteau file à 86-81, 90-85, 94-91 à quatorze secondes de la fin et 98-94 avec un sang froid déterminant de Geubel aux lancers. "Quand Hugo Denève a pris sa cinquième faute au début de la prolongation, j’ai cru que cela nous ferait mal, mais Simon Hissette l’a bien remplacé, en amenant même un plus défensivement. C’est très positif pour la suite."

Place désormais à un petit mois de repos pour Neufchâteau. Marc Hawley et ses hommes reprendront le 15 janvier prochain, avec la réception de Courtrai.