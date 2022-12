Jérôme Reis parti pour poursuivre à la tête de la N3 du Stabulois ?

Pire, dans le troisième set, Bouillon a même eu deux balles de match puisque les hommes de Vincent Libertiaux menaient 22-24. "Mais Welkenraedt revient à 24-24 et sur les deux dernières balles du set, nous commettons deux fautes à l’attaque, peste Florian Pierson. À ce moment-là, la dynamique a changé. Welkenraedt a pris confiance et a mené dans les deux autres manches. Nous sommes menés 8-5 au changement de côté dans le tie-break, nous revenons, mais nous n’avons pas su conclure. Physiquement, je pense aussi que nous avons souffert. Un match en cinq sets une journée après avoir déjà livré un gros match, ce n’est pas simple."

En effet, la veille, Bouillon avait rivalisé avec Namur, une des belles équipes de la série. Après un premier set disputé jusqu’à 17/18, Namur avait accéléré dans les derniers échanges pour mener une manche à rien. Bouillon avait ensuite égalisé. Après avoir été menés 21-22, les Ardennais avaient enchaîné quatre points. Dans les deux autres manches, la force de frappe namuroise avait fait la différence. "Des opportunités, nous en avons, assure Florian Pierson. Mais nous avons dû mal à les concrétiser. En réception, nous sommes très stables, mais devant, nous avons peu de possibilités. Nous avons Adrien au centre, mais nous jouons beaucoup avec Mahdi qui est un vrai attaquant. Le souci, c’est que nous sommes un peu trop dépendants de lui en attaque et qu’il ne peut pas tenir cinq sets sur le même rythme."

Le Stabulois méritait mieux

Dans l’autre match de la série, le Stabulois s’est incliné face à Eupen (1-3). Les Stabulois terminent dont l’année civile avec zéro point au compteur. "L’adversaire était prenable. Les deux équipes avaient des failles, mais Eupen a mieux exploité les nôtres, résume Jérôme Reis. Eupen a été plus malin, plus calme, tandis que nous, nous prenons deux cartes stupides. Nous avons un peu baissé les bras dans le quatrième set. Si je vais terminer la saison avec la N3 ? Le comité a toujours dans l’idée de trouver quelqu’un d’autre, ce qui sera plus facile pour la gestion. Maintenant, un coach qui a la carte, qui est libre et qui a les compétences pour coacher en N3 dans notre province, c’est difficile de trouver. La chance, c’est que les matches de la Promotion et de la N3 ne se joueront plus en même temps."