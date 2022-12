Verviers X – Neufchâteau B x

Il est temps que la trêve arrive pour des Chestrolais qui sont dans le creux. Face à un adversaire direct, Neufchâteau n’est jamais rentré dans son match. Rapidement menée 21-9, la troupe de Nicolas Sturam, sans Dubois, a vu l’écart grimper au fil de la première période: 25-13, 36-20 et 42-25 au repos malgré les dix points consécutifs de Hawley dans le deuxième quart. La seconde période ne sera pas meilleure pour des Chestrolais qui ont vu Sturam se prendre deux techniques en fin de match. "Nous avons été pitoyables, rage Benoît Bertrand. La première période a été honteuse. C’est triste de jouer comme cela. Nos deux derniers matches ont été nuls."

Régionale II

Genappe 65 – St-Hubert 83

La surprise du week-end. Pourtant diminué, et avec seulement huit joueurs sur la feuille, Saint-Hubert a été s’imposer à Genappe. "Une victoire totalement inespérée, souffle Bastien Gilain. Quand j’ai vu les individualités en face, j’ai dit aux gars qu’il faudrait surjouer pour s’imposer. Et ils l’ont fait. Même sans un gars comme Noël, nous avons su développer le jeu. C’est la preuve que l’équipe bosse bien. Six victoires à la trêve, c’est parfait. Et c’est mieux que prévu." Si Genappe inscrit le premier panier, Saint-Hubert va ensuite dérouler. Pirotte, Fraselle et Legros sont en feu. Le marquoir s’enflamme: 11-30 après dix minutes. Un peu essoufflés, les Borquins souffrent dans les dix minutes suivantes et Genappe revient à 36-45. "La mi-temps est arrivée au bon moment, admet Bastien Gilain. Car nous étions un peu moins bien. Dans le vestiaire, on se dit qu’il faudra corriger quelques erreurs pour gagner le match et on a su le faire." Grâce notamment à Fraselle, Saint-Hubert reprend bien (41-54). Les Borquins vont ensuite s’emballer pour prendre… 27 points d’avance (50-77) avant de gérer tranquillement les deniers instants: 65-83.

Union Liège 75 – Arlon 85

Arlon devait gagner. Le contrat a été rempli, mais dans la douleur puisque les joueurs de Denis Jacquemin ont dû passer par les prolongations pour décrocher leur troisième succès de la saison. Chez la lanterne rouge, Arlon débute pourtant bien le match: 10-23 et 16-25 après dix minutes. Arlon est toujours devant au repos: 29-42. "Nous avons juste mal joué les deux dernières minutes des deux premiers quart-temps, indique Denis Jacquemin. Mais nous avions le match en main." Un match que les Arlonais vont laisser filer à la reprise. Arlon cale offensivement et derrière, les hommes du chef-lieu ne sont plus dans le coup. Liège revient petit à petit (36-47, 52-54) et passe même devant à la demi-heure: 58-56. Les dix dernières minutes sont disputées: 66-66, 68-66 et 70-70 après deux points de Mouaffo. Direction les prolongations où Tiberghien plante rapidement deux bombe s pour donner de l’air. Arlon ne tremble pas et s’impose finalement 75-85. "Quinze points en prolongations, c’est plus que dans les deux derniers quarts, glisse Denis Jacquemin. Nous avons mieux géré les fautes que notre adversaire. Je suis content de la victoire, mais déçu de la seconde période. Enfin, il fallait gagner, nous allons pouvoir aborder la longue trêve avec sérénité."