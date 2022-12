Sol et marquoir gelé: un bon point pour Virton contre Beveren

Lorsque s’est disputé le match aller, Dieumerci Mbokani n’avait pas encore rejoint les rangs beverenois. Pour le retour, le Soulier d’or 2012 n’était pas là non plus, contrairement à toute attente. Officiellement parce qu’il a ressenti une petite douleur au talon. Officieusement parce qu’il n’avait guère envie de se produire dans ces conditions polaires.

D’ailleurs, personne ne se réjouissait vraiment de gambader sur cette surface très endurcie et glissante, et encore plus après le repos lorsque la température est descendue de quelques degrés. Mais la Pro League, manifestement, avait insisté auprès des arbitres pour que le coup d’envoi soit donné. Dans de telles conditions, où les initiatives sont forcément restreintes et le jeu plus direct priviligié, il ne faisait guère de doute que l’équipe qui parviendrait à ouvrir le score aurait de très grandes chances de pouvoir maintenir son avance jusqu’au bout.

Ribeiro, ciseau, poteau

Aucune des deux n’y est parvenue. Elles en ont eu l’occasion cependant. Et l’Excelsior sans doute un peu plus que son hôte, notamment au cours d’une première demi-heure durant laquelle il semblait mieux adapté aux conditions de jeu. Mabella a d’ailleurs marqué rapidement, mais son but a été logiquement annulé pour hors-jeu. Puis Abdallah, plutôt à l’aise sur cette pelouse, Mabella encore et Aguemon ont aussi inquiété le portier adverse avant que Beveren, sous l’impulsion de l’ex-Virtonais Ribeiro, ne parvienne à équilibrer les échanges. Et même à offrir quelques frayeurs à Vincensini à l’approche du repos. À chaque fois par l’entremise de son gaucher brésilien. Celui-ci trouvait d’abord la lucarne, mais son but était annulé pour une faute préalable de Barry sur Cassaert. Puis il réussissait une superbe reprise en ciseau pour faire trembler l’un des poteaux du but virtonais.

Les Waeslandiens allaient-ils ainsi poursuivre sur leur lancée ? C’est la question que beaucoup se posaient au repos. La pelouse allait elle-même apporter la réponse. Ressemblant de plus en plus à une patinoire, elle n’allait plus permettre aux acteurs de construire une action digne de ce nom. Le trio défensif virtonais, autoritaire dans son jeu en anticipation, empêchait systématiquement l’alimentation vers les attaquants visiteurs tandis que le secteur offensif virtonais ne trouvait plus l’inspiration ni les automatismes nécessaires pour exploiter les quelques possibilités de contre qui s’offraient à lui. Et tout au plus notait-on une bonne sortie de Vincensini devant Hoggas qu’avait isolé une déviation du grand Barry.

C’est donc logiquement que M. Pirard renvoyait les deux équipes dos à dos. Et vu les réactions de quelques-uns d’entre eux au coup de sifflet final, ce sont les Beverenois qui s’en trouvaient le plus navrés.

VIRTON: Vincensini ; Khemais, Cassaert, Droehnle, Delorge, Perri ; Masangu, Doué (60’, Paulet) ; Aguemon, Mabella, Abdallah (69’, Anne).

BEVEREN: Reus ; Vukotic, Wuytens, Bateau, Ismaheel, Corryn (78’, Reyners) ; Van Damme, Everton, Ribeiro ; Coopman (69’, Hoggas), Barry.

Arbitre: Q. Pirard.

Assistance: 800.

Cartes jaunes: Bateau, Vukotic, Paulet, Anne.

Note du match: 5.