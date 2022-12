Dimanche, Santi Mosquera, l'Argentin de Libramont, aura la tension à 25

La demi-finale face à la Croatie, Santi Mosquera l’a suivie avec ses équipiers libramontois. "Le mardi soir, nous avons entraînement. Et je ne me voyais pas rater la séance pour le match de l’Argentine. Cela n’aurait pas été correct, lance l’intéressé. Le coach avait annoncé le programme avant la séance. La deuxième partie, c’était des exercices à l’intérieur. Et il y avait une télé où le match était diffusé. Je me suis donc entraîné tout en gardant un œil sur la rencontre. Et quand les Argentins ont marqué, j’ai évidemment explosé. C’est notre manière de vivre les matches, c’est différent de ce qui peut se faire en Belgique. Mes équipiers ont bien rigolé. Si je préfère une victoire de Libramont samedi ou une victoire de l’Argentine dimanche ? Oh non, tu ne peux pas me poser cette question. C’est difficile. Je vais quand même dire Libramont car là, je suis acteur du match."

« Les gens chantent sur les bus »

Santi Mosquera l’avoue, dans son pays, depuis quelques jours, c’est la folie . "À défaut d’être au Qatar pour supporter l’équipe nationale, j’aurais tant aimé être en Argentine pour vivre des moments pareils, confie celui qui a regardé attentivement ce qui se passait au pays. Mardi matin, j’ai dû montrer aux collègues les scènes de joie en Argentine. Je crois que vous ne vous imaginez même pas la folie que c’est là-bas. Vous aviez même des mecs qui étaient montés sur des bus pour chanter avec les drapeaux. Franchement, là-bas, l’ambiance est exceptionnelle."

Si l’Argentine est en finale, le plus dur rester à faire pour Lionel Messi et ses équipiers. "Nous pensions bien que nous allions rencontrer la France. Car même si le Maroc a réalisé un parcours exceptionnel, la France était favori de cette demi-finale, juge Santi Mosquera. Nous sommes déjà très fiers de l’équipe. Tout aurait pu être fini en cas de défaite face au Mexique lors du deuxième manche. Je pense vraiment que l’Argentine mérite ce titre. Il s’agit de la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi."

Lionel Messi, le nom est lâché. Et on s’en doute, Santi Mosquera a des étoiles dans les yeux au moment où il évoque "La Pulga." "Si Lionel Messi est le meilleur joueur du monde ? Non, c’est le meilleur joueur de l’histoire, répond Santi Mosquera. Meilleur que Maradona ? Ce sont des époques différentes. Diego était aussi le meilleur de l’histoire à son époque."