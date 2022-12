Sur Giroud, Vialette a retourné sa veste

Vous voulez m’attirer des ennuis, vous (rires)! J’aurais préféré une victoire de Habay, afin de recoller au peloton de tête.

Content de cette remise, on imagine…

Évidemment. Pas uniquement en raison de la finale, mais parce que les conditions de jeu auraient été catastrophiques. Ce n’est plus du gazon, c’est du macadam. Il faut penser à l’intégrité des joueurs, en particulier celle des gardiens. Vous plongeriez sur du béton ?

Vous pensiez plus à France – Argentine qu’à Habay – Herstal, non ?

Oui, je ne vais pas mentir. La finale de la Coupe du monde était le sujet principal dans le vestiaire, jeudi, après l’entraînement.

Vos coéquipiers belges seront derrière l’Argentine ?

Je dirais plutôt qu’ils seront contre la France (rires). Normal, on est toujours un peu jaloux de la réussite de son voisin. Puis nous, les Français, en jouons aussi. Nous aimons bien chambrer les Belges, c’est de bonne guerre.

En cas de finale Belgique – Argentine, vous auriez supporté qui ?

Hmmm… La Belgique, quand même. J’ai beaucoup d’amis belges et je leur souhaite de connaître un jour la joie d’une victoire en finale de Coupe du monde. En France, on commence un peu à se lasser. L’engouement n’est pas le même qu’en 2018. À 23 ans, j’ai déjà connu une finale d’Euro, une victoire en Nations League et ce sera ma troisième finale de Coupe du monde, après 2006 et 2018.

Vous êtes d’accord si on dit que cette France gagne, mais ne fait pas rêver ?

Oui, c’est le style Dechamps. Tu marques, puis tu défends: c’est moche, mais tu gagnes. Le jeu de l’équipe de France ne me fait pas vibrer, ce n’est pas l’équipe la plus agréable à regarder, mais à la fin, il y a des finales, des trophées. Dechamps est le meilleur sélectionneur. Comme l’a dit le coach du Maroc, la possession de balle, le beau jeu, les Xg (NDLR, cette data analyse le nombre d’occasions de buts qu’une équipe se crée sur un match), c’est bien, mais seulement quand tu gagnes. Si tu perds, à quoi cela sert ? Et Dechamps, il est là pour gagner. Il doit se passer de Kanté, Pogba, Benzema et Lucas Hernandez, et il atteint quand même la finale. Sa faculté à créer un groupe est exceptionnelle. On entend souvent parler de la « chatte » à Dechamps. Mais quand tu fais quatre finales de compétitions internationales en six ans, ce n’est évidemment pas de la chance.

Votre pronostic pour la finale ?

2-1 pour la France. Sans chauvinisme. Je pense que nous sommes légèrement favoris. La France est efficace, elle défend en bloc, elle sait subir et contre-attaquer. On a l’impression que rien ne peut lui arriver. Sauf contre l’Angleterre, où on a quand même été bousculé par moments.

Qui est le joueur le plus important de l’équipe de France, selon vous ?

Théo Hernandez ! S’il se blesse, on n’a personne pour le remplacer comme latéral gauche. Camavinga a joué à sa place contre la Tunisie, c’était une catastrophe. Puis, évidemment, il y a Mbappé et Griezmann. Lui, il joue numéro 10, récupérateur, back gauche et défenseur central en même temps.

Mbappé, on l’adore ou on le déteste. Votre avis ?

Je suis fan du PSG, donc je l’aime beaucoup. Mais je ne peux pas cacher qu’il est parfois énervant. On lui permet sans doute de ne pas trop défendre et de rester haut, pour faire mal en contre. Mais il abuse un peu de son statut de star: son travail défensif est inexistant et il ne donne pas l’impression de jouer pour l’équipe. Après, que voulez-vous dire à un garçon qui peut faire la différence en poussant deux accélérations sur le match ? Contre la Pologne, je m’entends encore dire à un copain: « Mbappé, qu’est-ce qu’il est nul ! » Puis il te claque un doublé en quinze minutes… Contre le Maroc, sans faire un grand match, il est encore impliqué dans les deux buts. Sa simple présence sur le terrain monopolise trois ou quatre adversaires, ce qui libère des espaces pour les autres.

Karim Benzema est retapé. À la place de Didier Dechamps, vous l’auriez rappelé pour la finale ?

Non. Il faut aller au bout avec l’équipe qui a atteint la finale. J’adore Benzema et, dans mon équipe de France à moi, il serait évidemment titulaire. Mais pas dimanche.

Olivier Giroud, décrié en 2018 (0 but), s’est enfin mis le public français dans la poche ?

Clairement. Je faisais partie des supporteurs qui le critiquaient, mais comme beaucoup, j’ai retourné ma veste (rires). Je suis choqué par ce qu’il fait encore, à 36 ans. Contre l’Angleterre, c’est lui qui nous sort du pétrin. Il n’a jamais été le plus doué de la bande, mais force est de constater qu’il a toujours réussi partout où il est passé et qu’il a souvent inscrit des buts importants. Il s’est forgé un sacré CV, mine de rien, devenant même le meilleur buteur de l’histoire de l’EDF. Respect. À la fin de sa carrière, on se régalera en regardant sur YouTube la compilation de ses plus beaux buts. C’est tout l’inverse de Mbappé, finalement: un mec moins doué, mais qui a toujours charbonné et joué pour l’équipe.

L’Argentine se résume-t-elle à Lionel Messi ?

Ce serait réducteur, car il a de sacrés guerriers autour de lui. Mais je ne vois pas l’Argentine être sacrée championne du monde sans un grand Messi. Il fait la pluie et le beau temps. Puis, dimanche, il jouera pour la légende, pour la postérité. Ce sera SON match. Le Croate Gvardiol était l’un des meilleurs défenseurs centraux de la compétition, vous avez vu ce que Messi a fait de lui en demi-finale… L’Argentin donnait l’impression de jouer dans son jardin avec son petit frère. Mais pas de pitié, gâchons lui la fête !

D’autres joueurs vous ont marqué dans cette compétition ?

Le Marocain Ouhani. La charnière centrale Saiss – Aguerd, aussi. Et, bien sûr, Modric. 37 ans, le bonhomme…

Où suivrez-vous cette finale ?

Je ne sais pas encore. En 2018, avec mes copains Luca (Molinari) et Théo (Jaspierre), nous avions suivi le match sur écran géant, sur la place Ducale de Charleville. Mais c’était en juillet. En décembre, je préférerais sans doute rester au chaud.