Rulles – Libramont, déjà une finale avant l’heure chez les Dames

Comme Athus chez les Messieurs, Rulles est toujours invaincu chez les Dames. Les Rullotes ont remporté leurs neuf premiers matches de championnat. Et même si elles n’ont plus joué depuis quasiment un mois, les filles d’Élodie Jacob partiront avec les faveurs des pronostics face à une équipe de Libramont où on retrouvera notamment Roxane Paternoster et Alycia Giberti. "Favori ? Non, c’est du 50-50, assure Lucie Manant. Ce sera un contexte tout à fait différent dans une salle où aucune équipe n’est habituée à jouer. Nous avons battu cette équipe en championnat (77-51) ? Je ne m’en souvenais même plus (rires). Nous savions que nous avions une bonne équipe, mais il fallait que la sauce prenne. Nous sommes cinq petites nouvelles à être arrivées dans l’équipe."