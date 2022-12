Mïchaël Raimond préfère le championnat à la Coupe

On s’en doute, Michaël Raimond connaît par cœur les Mussonais. "À part leurs petits jeunes, glisse-t-il. Maintenant, même si je connais les gars en face, je sais que le jeu a changé. Le nouveau coach a mis en place un nouveau style de jeu et d’autres systèmes. Ce qui est totalement logique. J’ai fait pareil avec Athus et quand un nouveau coach arrive, c’est généralement ce qui se passe. C’est normal de venir avec sa propre identité. Si je suis étonné par le bon début de saison de Musson ? Pas spécialement même si j’ai eu un peu peur pour mon ancienne équipe avec le départ en Erasmus de Martin Delepierre, mais au final, l’équipe tourne très bien. Musson a perdu Schadeck, qui était le meilleur marqueur de l’an dernier, mais cette année, Martin Braet réalise de grosses performances. Vous avez aussi l’explosion de Thomas Fisch. Et l’arrivée de Simon Barras est aussi un plus. N’oublions pas non plus que Musson reste une équipe assez expérimentée. Si je pouvais prendre un joueur de Musson pour venir à Athus ? Je n’aime pas ce genre de question (rires). Allez, je vais dire Thomas Fisch afin que les deux frères soient réunis."

« Tenir Giberti à l’œil »

Et si Michaël Raimond espère évidemment gagner les deux rencontres, s’il doit n’en gagner qu’une seule, il a déjà choisi celle qui lui ferait le plus plaisir. "Je n’ai jamais privilégié la Coupe, commente l’intéressé. Pour moi, la Coupe, c’est un ramasse-poussière. Alors, évidemment, nous n’allons pas jouer en mode mineur samedi. Le but sera évidemment de gagner. Mais je préfère mille fois remporter le match de championnat que cette demi-finale. Pour moi, il n’y a pas photo. Le championnat est plus important. Et puis, nous avons toujours cette série d’invincibilité. Ce n’était pas le but au départ, mais désormais, nous voulons rester invaincus le plus longtemps possible. Tout en sachant très bien qu’une défaite finira par arriver. Mais j’aime autant que ce ne soit pas contre Musson (rires)."

Lorsqu’on demande à Michaël Raimond les points forts de Musson, le coach athusien répond rapidement. "Musson a un jeu rapide, un peu comme Rulles. Musson a aussi de gros shooteurs. Je pense évidemment à Giberti. Lui, c’est un peu le papa de l’équipe. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur lui, mais il faut le tenir à l’œil. J’ai aussi vu que Lanotte revenait bien. Et comme je l’ai dit, Braet est en pleine forme. Mais Musson reste une équipe assez complète. L’autre demi-finale ? Pour moi, je vois quand même Rulles s’imposer. Cette équipe, cela reste du très costaud."

Le programme: Rulles – Habay à 18 h 30 et Musson – Athus à 21 h. Les rencontres se jouent à l’Hydrion, à Arlon.