Défenseurs

Guillaume Gruslin (Bastogne) Objectif atteint à plus de 50 m. De loin la frappe la plus précise de tout ce week-end de reconstitution de la bataille des Ardennes.

Romain Bonjean (Oppagne) Puisqu’un Romain Bonjean peut en cacher un autre, le premier clonage footballistique s’est donc produit sur la pelouse de Gouvy. On n’arrête plus le progrès.

Guillaume François (Union) Cette volée face à Angers ! Pas besoin d’être en Coupe du Monde pour voir un arrière droit mettre des "frappes de bâtard". Un bon match amical suffit. Second poteau, Françoiiiiiissss !

Louis Lambert (Mormont) Trois corners, trois buts. Et même pas de penalty. Tout se perd, décidément. Même les règles de cour d’école.

Médians

Logan Muller (Toernich) Les Allemands avaient Gerd, Dieter et Hansi ; Toernich a Edwin, Alan et Logan, unis pour la confection de l’unique et tardif but du sommet de 3A. Le foot, c’est simple, ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, c’est toujours Toernich qui gagne.

Benjamin Decamps (Grandvoir) Trois assists décisifs, les trois sur coups de pied arrêtés. En même temps, à 45 ans, on ne va pas lui demander de jouer en mouvement.

Jacques Aubry (Givry) Aux antipodes du foot stéréotypé offert par les Diables à Doha, Jacques Aubry propose sans doute le jeu moins lisible qui soit depuis Ronaldinho. Repreneur, coach, joueurs, projets: bientôt une année complète d’énigmes susceptibles de ringardiser celles du Père Fouras.

Attaquants

Mathéo Vandaele (Libramont) Un but et un peno provoqué en plein cœur de la domination adverse. Toujours bien de pouvoir compter sur un petit Vandaele pour commettre un hold-up.

David Perrin (Messancy) 5 tirs, 5 buts: hormis les 165 gagnants de l’EuroMillions, personne n’a fait mieux en Belgique depuis longtemps.

Laurent Dewalque (Meix) Une mine des 25 m et désormais 50% des buts de Meix à lui seul. Laurent Dewalque est définitivement plus utile que Laurent de Belgique.