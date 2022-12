François Sonnet aurait aimé voir Gilles Leleu rester au Stabulois

Depuis plusieurs semaines, le constat est le même au Stabulois. L’équipe débute bien les matches, mais plus le match avance, plus le niveau baisse. "Parce que nous manquons d’expérience et donc de lucidité, estime François Sonnet. Car nous avons une très bonne équipe et nous espérons que cela va payer. Si nous gardons le moral ? Oui. Car nous nous entendons bien, l’ambiance reste bonne. Maintenant, évidemment, je ne cache pas qu’une petite victoire, ou même une défaite au cinquième set, cela ferait du bien. Si je regarde encore le classement ? Moi, pas vraiment. Je sais que nous n’avons aucun point et que nous occupons la dernière place. Après, tout peut arriver. Nous savons très bien que cela va être compliqué. Mais nous y croyons encore."

Prochaine mission: trouver un coach

On le sait, le Stabulois a perdu plusieurs joueurs d’expérience cet été. "Si j’avais pu en garder un pour jouer avec nous en N3 ? Je vais dire Gilles Leleu, répond François Sonnet. L’an dernier, c’était notre meilleur réceptionneur. Et en début de saison, nous avions des soucis à ce niveau-là. Parfois, même des centraux devaient venir réceptionner. En plus, Gilles était notre capitaine et il était lucide en attaque. Après, nos gars qui évoluent au" 4 "ont aussi des qualités."

Ce samedi, c’est encore Jérôme Reis qui va gérer l’équipe.

"Mais à Riemst, nous n’avions personne. Quand c’est comme cela, je gère un peu avec Anthony Gobert comme nous sommes les plus anciens. Mais bon, quand tu es sur le terrain, ce n’est pas toujours facile d’être lucide pour réfléchir aux changements. Là, nous recherchons toujours un coach pour le second tour. Mais bon, un coach qui a la carte pour entraîner en N3 en province de Luxembourg, c’est très compliqué à trouver."