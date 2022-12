Wellin ne refusera pas la montée

"Comme nous avons au moins cinq filles sur la liste de force messieurs, le règlement nous oblige à aligner une équipe dames, précise Cindy Lemaire, l’une des titulaires. Nous avons démarré en bas de l’échelle, en P2. La première saison a été arrêtée à cause du Covid puis nous avons remporté le titre au printemps dernier. Et cette saison, nous évoluons en P1." Une P1 réduite cette saison à huit équipes seulement. À la fin du premier tour, Wellin compte 21 points sur 21 et ne semble pas avoir de concurrence. La montée en régionale est donc en bonne voie. "Ce n’était pas vraiment l’objectif mais si l’occasion se présente, nous la saisirons. Nous sommes assez excentrées et donc, faire 1h15 de route en P1 ou 1h15 de route en régionale ne changera rien. Le niveau de jeu sera certainement plus intéressant", poursuit Cindy Lemaire. Si à Wellin, on vit saison après saison et que l’on n’aborde plus "la belle époque", Lola Sion a déjà annoncé qu’elle serait disponible pour évoluer en régionale, elle qui a disputé 4 des 7 rencontres jusqu’à présent, permettant notamment à Wellin de gagner les matches contre les adversaires les plus coriaces. Julia Hubaille pourrait aussi dépanner de temps à autre. En attendant de pouvoir sabrer le champagne, Cindy Lemaire aura d’autres chats à fouetter. "Je fais des championnats provinciaux mon objectif personnel, en série C", conclut-elle.

Marloie, Tillet et, dans une moindre mesure, Langlire, sont les trois formations qui paraissent en mesure de quelque peu titiller Wellin. Mais contrairement au leader incontesté de la série, ces équipes ne peuvent compter sur le renfort d’une joueuse de la trempe de Lola Sion pour remporter les duels décisifs.

Dinez D, Joubiéval B, Aye B et Joubiéval C sont de leur côté engagés dans une lutte à quatre pour éviter les deux sièges basculants.