P3A : Sans doute la dernière saison de Meix-le-Tige

Cela débouche sur une dernière place avec zéro point, la pire défense (82) et l’attaque la moins prolifique (9). Néanmoins, le groupe souhaite achever la saison comme l’explique Antoine Duarte, le doyen du noyau: "C’est le mental qui nous permet de tenir. C’était clair que la saison allait être compliquée. On est décidé à se battre jusqu’au bout."

Ils ont souvent évolué à dix voir à neuf comme ce samedi à Saint-Mard B avec le score fleuve qui en découle (11-1). Malgré cela, les joueurs du président Gilles veulent continuer à s’amuser comme en atteste Antoine Duarte: "L’objectif c’est de se faire plaisir. C’est malheureux qu’il y ait des joueurs qui ne peuvent pas venir. On verra au mois de février s’ils reviennent. On veut finir le championnat. Je félicite tous les joueurs qui sont présents. J’ai un joueur qui va nous rejoindre et Sylvestre (NDLR: Niang) en a plusieurs. On espère au moins être à onze à chaque fois. "

Trois forfaits déjà actés

Pour finir cette saison, les Méchois devront éviter d’atteindre les cinq forfaits. Ils ont déjà dû déclarer forfait à trois reprises. Par deux fois, ces forfaits étaient dus au manque de joueurs. L’autre fois, le terrain B était non conforme suite à des travaux d’installation des bancs dans la zone technique. Antoine Duarte regrette de devoir évoluer sur cette seconde surface qui est de piètre qualité: "C ela n’aide pas du tout de devoir jouer sur le terrain B, mais c’est comme cela, on ne peut rien y faire. La Commune va construire un complexe sportif sur le terrain A". Il ne voit pas l’avenir de son équipe en rose: "C’est la dernière saison du club de Meix je pense. C’est fini". Malgré le cap des 50 ans franchi en septembre, l’attaquant ne se voit pas mettre un terme à sa carrière: "J e vais continuer à jouer. Je ne me suis pas fixé d’âge pour arrêter, tant que je peux jouer je joue."