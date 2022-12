12 victoires en 15 matches, vous n’avez connu qu’une fois la défaite face à Bomal mi-octobre.

On avait fait un non-match complet. Mes cadres étaient en dessous et je ne les ai pas épargnés lors du debrief du mardi. Mais quand je vois le reste de notre parcours, je n’ai vraiment pas à me plaindre.

Vos premiers mois comme coach principal se passent comme vous l’aviez imaginé ?

Je m’attends à plus de rebellions du groupe, mais pour l’instant, tout se passe bien. J’ai un groupe réceptif. Quand je prends la parole, tout le monde se tait. J’ai une forte personnalité et n’hésite pas à dire les choses en face. Je pensais donc avoir plus de mal à recadrer l’équipe.

En même temps, quand on gagne, ça se passe souvent bien…

Je m’en rends compte. Pour l’instant, nous sommes sur un fil. On peut basculer d’un côté comme de l’autre. Cependant, je ne sens pas de petit « merdeux » qui pourrait foutre mettre à mal la bonne ambiance dans le groupe. Si nous gardons cet état d’esprit, nous serons dans le top 3.

Vous grappillez de plus en plus de minutes au fil des semaines. Allez-vous finir titulaire ?

Ce n’est pas le but, je n’ai pas le choix de monter sur le terrain. Moxhet a eu pubalgie, Jacob travaillait… Je n’ai plus de cartilage aux genoux et un ménisque qui peut claquer à tout moment. Donc j’espère que les blessés seront bientôt de retour pour que je me concentre sur le coaching.

Quel sera votre point fort et votre point faible dans le course au titre ?

Les choses sérieuses commencent maintenant. Je vais devoir garder le groupe motivé de semaine en semaine.

Comme points forts, nous avons l’expérience et le physique. C’est ce qui nous a permis d’émerger face à Oppagne B. Notre parcours pourrait cependant être miné par les blessures. Un gars comme Marvin Moxhet est difficilement remplaçable.