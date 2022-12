Muno vise la troisième place

Ce dimanche, Muno se déplaçait à Sainte-Cécile pour ce derby. Julien Salpetier revient sur l’importance de ses rencontres qui sont capitales à ses yeux. " On avait pour objectif de remporter tous nos derbys. C’est très important pour nous et les gars du club et pour le moment on est très fier de ce qu’on fait . " Une victoire arrachée dans les derniers instants et synonyme de 15/15 dans les derbys. " On avait mal entamé la rencontre. Ils sont réduits à 9 en fin de match et on parvient à inscrire un but dans les derniers instants. C’est cruel puisque déjà lors du premier match, on avait arraché la victoire dans les dernières secondes. Ça s’est un peu chambré puisque je connais quasiment tous les joueurs de Sainte-Cécile, mais toujours avec le sourire. " Ces trois points pris conjugués aux mauvais résultats de Fouches et Villers font que Muno intègre le top 5 avec 24 points. Cela est peut être dû au retour de Sébastien Grande, qui, sur 4 titularisations, n’a jamais connu la défaite. Le T1 local reste encore dans le flou total concernant l’avenir de cet élément majeur. " Je ne sais absolument pas si on le reverra dans le deuxième tour. Il n’était là que pour dépanner normalement. " Un rôle de dépanneur rempli parfaitement puisqu’il s’est montré décisif en inscrivant deux buts. Avec la trêve, Julien Salpetier espère récupérer un groupe complet. " O n sait qu’on n’a plus grand-chose à jouer et maintenant on essayera de terminer le plus haut possible. Je dois dire qu’on a malheureusement raté notre premier tour. " Malgré ces quelques accrochages en cours de route, il reste satisfait. " Avec les absences, nous sommes à notre place. " Dans les absences, on peut citer Michel Philbiche, Loïc Giltaire, Luca Pirson et les abandons dont celui de Mathéo Cornerotte. Mais Muno peut compter sur des joueurs hors pair dont le polyvalent Gelius Lassource qui " est un couteau suisse. " Après la nouvelle année, il espère accrocher cette 3e place, et son équipe reprendra avec l’accueil d’Habay-la-Neuve. " Je vais être honnête, je ne compte pas prendre de point car nous aurons 4 suspendus. Et même au complet, je pense que ça aurait été très difficile. " Cette année, le coach peut compter sur deux adjoints de qualités. " J’ai de la chance de pouvoir être épaulé par Lahlou et Vernel qui sont exemplaires. Ils ont un caractère très différent de moi. Ce sont des gars calmes et posés dans leurs discours ", conclut le coach de Muno.