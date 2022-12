Alors que son compteur renseignait avant celle-ci juste deux épreuves longue distance en 2021 (les L de l’Alpe d’Huez et half de l’Ironlakes), et guère plus de dossards.

Le triathlète de Provedroux (Vielsalm) et 29 ans a enchaîné 6 half de haute renommée, et autant de places d’honneur.

« Entraînement dur durant le confinement »

Jugez-en plutôt, avec dans l’ordre une 23e place à Belfort, 21e à Indeland, 45e au Chtriman, 19e sur la Haute-Meuse, 59e à Gérardmer (et 6e en 25-29 ans) et 29e à l’Ironlakes.

"Vu qu’il y avait peu de courses, j’ai profité du confinement pour m’entraîner dur pour passer sur half, confie le dessinateur industriel de chez Faymonville. Je voulais confirmer mon travail cette année, ce que j’ai fait. Mieux, alors je craquais toujours avant la fin, mes 2 dernières épreuves en septembre, Gérardmer et l’Ironlakes, j’ai tenu bon de A à Z."

« Au football, je m’énervais de plus en plus »

Loïc Forthomme est pourtant seulement venu au triple effort en 2019.

"En 2018, je jouais encore au football, j’ai arrêté en cours de saison, clame l’ancien back droit de Salmchâteau, un club avec lequel il a évolué P3 et P2. J’avais l’impression que l’équipe était plus là pour boire un verre après le match que celui-ci. Je ne ressentais plus son esprit guerrier de jadis. Je m’énervais de plus en plus sur le terrain. J’avais envie d’autre chose. Je pensais que le triathlon était un sport élitiste. Mais j’ai disputé une première course en 2019, celle du Batifer. J’ai de suite accroché. J’ai découvert une magnifique fraternité entre tous les athlètes, et les supporters."

L’Alpsman en 2023

Le Salmien voit désormais plus loin encore.

"J’ai regardé des vidéos, des triathlons me font rêver, dont l’Embrunman et l’Alpsman (NDLR 2 distances Ironman montagnards) . Je suis inscrit sur l’Alpsman en 2023. Je ferai bien sûr toujours des half. Dont Gérardmer où j’espère descendre sous les 5 heures, après avoir mis 5h08 cette année."