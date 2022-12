La réussite sourit aux audacieux (rires). Plus sérieusement, nous n’avons jamais négligé les coupes et avons toujours eu pour objectif de bien figurer dans ces compétitions. L’envie est là, la chance et un groupe au complet ont fait le reste.

Vous aviez refusé il y a quelques saisons la montée en nationale. Ce refus ne laisse-t-il pas un petit regret ?

Nous n’avons aucun regret. Un déplacement en Coupe est une joie ; en championnat, c’est une autre affaire. Les déplacements au niveau national, tous les quinze jours, sont rédhibitoires pour le groupe.

Quelles sont les armes de votre noyau cette saison ?

Nous n’avons pas eu beaucoup d’évolution au niveau de nos armes. C’est un groupe vieux de quinze ans qui se connaît par cœur. Et puis nous pouvons aussi compter sur des jeunes qui ont apporté un peu de fougue et de fraîcheur comme Chardome et Borcy ces dernières années. Jeunes et moins jeunes forment un bon équilibre. On doit assurer la relève.

Vous êtes actuellement troisième en deuxième provinciale. L’objectif est-il de rejoindre à nouveau la P1 ?

En championnat, l’objectif est de nous amuser, pas de jouer la montée. Un forfait et une lourde défaite nous handicapent déjà dans la lutte pour le titre. On jouera notre rôle d’arbitre jusqu’au bout. L’objectif reste de gagner chaque match.

Ce soir, vous allez affronter une équipe qui semble à votre portée, non ?

Il paraît qu’ils ne sont pas super bien placés en championnat (NDLR: 10e en P1 namuroise avec trois victoires en dix rencontres). Mais, l’an dernier, en finale de la Coupe de la province, nous avons affronté Tenneville qui n’était qu’une P2 et on a vu le résultat (défaite 7-0). Cela reste une première provinciale et nous restons donc les outsiders dans ce match. Qui plus est chez eux, dans une salle qu’on ne connaît pas.

Avez-vous prévu quelque chose de spécial pour ce déplacement historique ?

Nous n’avons rien prévu. Le voyage en car n’était plus possible pour cette rencontre. Par contre, on se déplace pour gagner avec l’objectif de recevoir, enfin, une D1 au prochain tour.