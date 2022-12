Halthier a trouvé son rythme de croisière

Objectif 30 points

Privée de certains éléments partis donner un coup de main à la A, l’équipe a démontré face à Witry, Tavigny et Sibret le week-end dernier qu’elle est capable de réaliser de belles choses.

"Et honnêtement, si Vaux-sur-Sûre était intouchable, on n’est pas passé loin d’un bon résultat face à Lierneux où nous avons surtout craqué physiquement en fin de match, confie le T1. Et j’espère qu’après la trêve que l’on pourra continuer à enchaîner les bonnes prestations. Il reste seize rencontres, soit quarante-huit points à prendre, et je nous fixe l’objectif d’en prendre entre quinze et vingt pour attendre ou se rapprocher des trente points qui étaient mon objectif initial. Quoi qu’il en soit, avec nos onze unités actuelles, on est déjà quasiment au même stade que lors de la défunte saison (NDLR: 12). Preuve qu’il y a bien une évolution mais si elle a eu du mal à se voir en début de saison."