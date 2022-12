On peut parler d’une belle réussite. On voulait gommer les trop gros écarts qui existaient au sein d’une même série. On retrouvait parfois une division d’écart entre les meilleures équipes et celles qui jouaient pour le maintien. Ce qui n’est globalement plus le cas maintenant.

Le plus bel exemple est sans doute la première nationale…

Clairement. Fini la moitié des rencontres qui n’avaient aucun intérêt entre les équipes qui ne pouvaient pas monter et celles qui n’avaient que très peu de chance de se maintenir. Quand vous voyez la saison d’Aye, cette équipe est chaque semaine obligée de se battre pour aller chercher des points en vue de son maintien.

Des équipes luxembourgeoises, qui, il faut le reconnaître, connaissent une saison des plus compliquées…

C’est en effet compliqué pour la majorité d’entre elles. Aye B est assuré de descendre en nationale 2 alors que Aye A, Virton A et Libramont A devront se battre jusqu’au bout pour se maintenir. Et que dire de ce qui se passe en régionale avec pas moins de cinq équipes qui sont actuellement en position de descendants.

« Actuellement, seulement deux équipes restent en P1 »

Une situation qui a prêté à confusion puisque bon nombre de clubs pensaient que le dixième de classe serait barragiste. Ce qui n’est pas le cas…

Non, il suffisait d’aller lire le règlement pour s’en rendre compte, c’est d’ailleurs pour ça que nous l’avons republié sur notre site provincial. La dixième place de barragiste, c’était uniquement la saison dernière à cause de la refonte des séries. Ici, on revient à la situation d’avant, les trois derniers de régionale basculeront en provinciale.

Une situation qui va largement impacter la P1…

Si on reste avec cinq descendants et vu que nous avons deux montants en régionale, seuls les 3e et 4e de P1 se maintiendront dans la série.