Durbuy – Habay refixé au 8 janvier

Statu quo Rien de neuf chez les Verts où, à deux jours de la venue de Beveren, le leader (samedi, 16 h), Vinck et Ilunga sont toujours aux soins. Le reste du groupe est disponible pour cette rencontre des extrêmes, la dernière d’une année bien pénible pour Virton.

Division 3 ACFF

Habay-la-Neuve

Cadeaux, match et finale Serwy est out, Molinari est absent. Le trio Lecomte-Monaville-Molnar est toujours à l’infirmerie. La rencontre face à Durbuy sera finalement rejouée le samedi 8 janvier. Les hommes de Samuel Petit reprendront le chemin des entraînements le 3 janvier. Dimanche, le club gaumais organise une journée festive, avec des cadeaux de Noël pour les jeunes du club à partir de 10h, la rencontre entre Habay et Herstal à 14h (entrée gratuite) et la retransmission de la finale de la Coupe du Monde à 16h.

Marloie

Mauvaise nouvelle pour Mayanga ? Les Marlovanais étaient au repos mardi, le terrain synthétique était inaccessible en raison des conditions météo. Paquay est de retour de suspension, Jacquemart est out alors que Dehon (cheville) est incertain. Mayanga doit passer une IRM et pourrait souffrir d’une grave blessure au genou.

Mormont

Au complet Philippe Medery a donné congé à ses joueurs en début de semaine, ils se retrouveront ce jeudi, normalement au complet.

Givry

En salle ce soir Le terrain était impraticable en début de semaine. Les Canaris se retrouvent en salle ce jeudi soir, à Engreux. Meuter et Goury sont incertains. Jean-Louis Hanot, le nouveau coach, récupère Djougoua et Itoua pour le dernier match de 2022.

Meix-devant-Virton

Gasparato suspendu Pour le déplacement à Givry, N.Day est blessé, Bechet incertain et Gasparoto suspendu. Gomrée, Puffet et Limpach sont de retour.

Libramont

Quatre absents Pour défier Durbuy, Keller, Bigonville, Delwiche seront toujours sur la touche et Thomas suspendu. Le reste du groupe est disponible.

Remise ou pas ?

L’ACFF a indiqué qu’elle ne se prononcerait sans doute pas avant vendredi à propos d’une éventuelle remise générale dans la série.