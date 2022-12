40 Vaux-sur-Sûre, leader de P3E, est le recordman de points à la trêve avec 40 unités. Les Étoilés n’ont abandonné que cinq unités depuis le début de championnat avec treize victoires, un partage (à Vaux-Noville B) et un revers (contre Montleban).

8 Vaux-sur-Sûre est aussi le leader qui a le plus creusé le trou sur ses poursuivants. Il compte huit longueurs d’avance sur Givry B, qui a toutefois joué un match de moins. Harre-Manhay, qui était septième après cinq journées, a changé d’entraîneur fin septembre: Ludovic Lejeune a succédé à Walters Menkiawi. Un changement gagnant puisque les Harkais sont aujourd’hui en tête avec six points d’avance sur Nassogne et Marloie B, en 2C. Toernich (cinq points d’avance en 3A), Tellin (idem en 3C) et Bourdon (idem en 3D) semblent, comme Vaux-sur-Sûre, bien partis pour monter en P2.

Les cancres

0 Cinq équipes n’ont pas encore connu la victoire depuis le début de championnat: Les Bulles et Wellin en 2B ; Meix-le-Tige en 3A ; Nassogne B et Bande en 3D.

Meix-le-Tige est la seule équipe de la province qui n’a pas encore engrangé le moindre point: quinze matchs, quinze défaites !

4 La plus mauvaise attaque de la province est celle de Bande. Les Bandurlins n’ont trouvé que quatre fois le chemin des filets en quinze matchs, en 3D. Libin B (8) et Meix-le-Tige (9) n’ont, eux non plus, pas encore atteint la barre des dix buts marqués.

90 Les Bulles, lanterne rouge de 2B, risque d’être le premier "centenaire" de la saison. Les Bullots ont déjà encaissé 90 buts après 14 matchs, avec 9 défaites par au moins six buts d’écart. La plus lourde ? 13-0 à Orgeo.

Attaque mitraillette

26 L’attaquant français de Florenville Cyprien Blandin est de loin le meilleur réalisateur de la province. Auteur de 25 buts avec Poupehan la saison dernière, il a déjà trouvé 26 fois le chemin des filets en 14 matchs cette saison, en 2B. Auteur d’un quintuplé contre Wellin, il a marqué au moins un but à chaque match, hormis contre Neuvillers. Son ratio est d’un but toutes les 45 minutes et il a marqué plus de buts à lui seul depuis le début de saison que… 52 des 130 équipes de la province !

67 Vaux-sur-Sûre détient le record de buts marqués. Gauthier Toussaint, Sylvain Dewalque et leur bande ont déjà planté 67 roses, et au moins deux à chaque match, hormis contre Vaux-Noville B (1-1). Tellin (63), Messancy B (62), et Bomal (60) font également feu de tout bois.

Défenses de fer

6 La défense la moins perméable de la province est celle de Tellin. Les Rouge et Noir n’ont concédé que 6 buts en 15 journées et leurs deux gardiens, Romain Collin et Benjamin Wigny, ont gardé onze fois le zéro. Les Tellinois n’ont plus encaissé une seule fois depuis le 23 octobre et leur partage à Bras (1-1). Leurs filets n’ont plus tremblé depuis 600 minutes. Quand on sait qu’ils en ont planté 18 à Warmifontaine en seulement 90 minutes…

Invincibilité

0 Il n’y a plus une seule équipe invaincue dans la province. Bleid, Florenville, Harre-Manhay, Toernich, Bouillon A, Tellin, Bourdon et Vaux-sur-Sûre n’ont perdu qu’une fois.

12 Douze formations ont transformé leur terrain en forteresse imprenable depuis le début de saison, dont les deux équipes d’Ochamps, A et B. Saint-Mard A, Tontelange, Neuvillers, Florenville, Halanzy, Waltzing, Saint-Pierre et Heyd demeurent également invaincus à la maison. Nothomb A et Tellin, eux, ne sont pas seulement invaincus: ils ont carrément tout gagné. 24 sur 24 pour les Nothombois, 21 sur 21 pour les Tellinois. Les premiers sont bien plus à l’aise sur leur terrain synthétique qu’à l’extérieur: ils n’ont pris que cinq points en six déplacements.

La perf du 1er tour

18 Le carton du premier tour est à mettre à l’actif de Tellin. Le 20 novembre, les Rossoneri se sont imposés 0-18 sur le terrain de Warmifontaine.

Fair-play

6 Waltzing semble être l’équipe la plus fair-play de la province. Les joueurs de la banlieue d’Arlon n’ont pris que six jaunes depuis le début de saison. Rachecourt (7), Tontelange B (7), Bercheux (9) et Houmart (10) se distinguent aussi par leur faible agressivité élégance vis-à-vis du corps arbitral.

41 Arlon A et Bastogne sont les équipes qui ont croqué le plus de biscottes depuis le début de championnat: 41. Assenois (40), Sainte-Ode A (40), Oppagne A (37), Melreux-Hotton (36), Sainte-Marie-Wideumont (36) et Gouvy (35) ont aussi obligé les arbitres à mettre régulièrement la main à la poche.

7 Les joueurs de Melreux-Hotton, avant-dernier en 2C, ont visiblement du mal à contrôler leurs nerfs: ils ont déjà reçu sept cartons rouges cette saison, dont deux directs, en 14 matchs. Athus (6 rouges), Warmifontaine (6), Messancy A (5) et Châtillon (5) ont aussi terminé, trop souvent, en infériorité numérique.

18 Le nombre de joueurs de P1, P2 ou P3 qui ont déjà été suspendus au moins deux fois pour abus de cartons jaunes. Le Bastognard Antoine Dufays, recordman provincial en la matière avec 9 biscottes, en est même à sa troisième punition. Allan Manand (8, Assenois), Adrien François (7, Arlon), Yassin Neetens (7, Ethe), Anthony Soyer (7, Vaux-Noville), Antoine Filocco (7, Petit-Han) et Gelius Lassource (7, Muno) ont également une belle collection de cartes.