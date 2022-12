Sur le terrain, Dejardin ne sait pas se taire

Si Neufchâteau a montré un mieux après le repos, les hommes de Nicolas Sturam n’ont jamais été en mesure de revenir vraiment dans le match. "Nous avions plutôt intérêt à montrer un autre visage, glisse l’ancien joueur de Bastogne. A la pause, le coach n’a pas dit grand-chose. Il faut dire qu’il n’y avait rien de positif à retenir. En seconde période, nous avons montré un autre état d’esprit et une autre mentalité. C’était le minimum. Parfois, nous avons mis deux ou trois paniers de rang, nous avons récupéré quelques balles, mais quand je regardais le marquoir, l’écart était toujours conséquent. Car Esneux savait toujours mettre une bombe ou un panier au bon moment. Les absences de Nathan Dubois et de Mathew Guischer ? Mathew, c’était prévu. Nathan, lui, il a annoncé jeudi soir qu’il était malade et c’était clairement une perte. Et puis, nous avons aussi perdu François Hissette sur blessure. Mais bon, que tu sois à cinq, à sept ou à neuf, tu dois faire preuve d’agressivité."

À l’heure actuelle, Neufchâteau compte quatre victoires. Alors, Sébastien Dejardin, comment juge-t-il ce premier tour ? "Même si nous allons gagner à Verviers samedi, je dirai que le bilan est insuffisant, confie le pivot chestrolais. Nous avons perdu trois matches à domicile. C’est de trop par rapport aux plans initiaux. Après, en partant du principe que nous gagnons samedi, en début de saison, si on m’avait dit que nous aurions cinq victoires fin décembre et que nous aurions quatre équipes derrière nous, je n’aurais pas dit que c’était insuffisant. Mais bon, quand je regarde nos matches et la série, je me dis que c’est insuffisant."

« Transparent en première mi-temps »

Sur le terrain, Sébastien Dejardin n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche. "Me taire, je ne saurais pas, sourit Sébastien Dejardin. Mais vendredi, j’aurais dû me contenir un peu plus. J’étais frustré de voir que cela n’allait pas. Le coach aime bien quand je donne de la voix, c’est dans mon tempérament. Et à l’heure actuelle, personne ne m’a dit que je ferais mieux de me taire (rires)."

Voici dix jours, Sébastien Dejardin a pu goûter à un match avec la TDM1. "Une expérience géniale, explique l’intéressé. C’était super chouette, mais avec le match de vendredi, je suis vite revenu les pieds sur terre. J’ai été transparent en première période. Ce n’est pas normal et je ne peux pas me permettre cela. Je sais très bien que je ne fais pas partie des plans pour la TDM1, que le coach a sans doute fait appel à moi car l’équipe jouait deux matches en un week-end. Mais dans tous les cas, je n’ai aucune prétention."