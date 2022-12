Souvent des regrets à Tintifontaine

Bastien Sindic, vous avez réussi le doublé contre les Léodégariens. Comment avez-vous vécu cette rencontre ?

Le premier est un but opportuniste. Sur un long coup franc, Mathieu Lefort met une tête sur la transversale, que je récupère en renard des surfaces, ce qui n’est pas vraiment mon rôle, vu que je suis plutôt un médian qui aime les actions bien amenées et les belles combinaisons. Sur le second, je marque d’une tête plongeante. Cela fait d’autant plus plaisir que je ne marque pas souvent, mais la joie n’était pas vraiment là dans le vestiaire après le coup de sifflet final. La déception suite à l’égalisation de Dorian Arnould primait sur mon doublé.

Votre entraîneur, Grégory Bodet, prône un football défensif. N’est-ce pas frustrant pour un joueur à tendance offensive comme vous ?

Il ne faut pas oublier que nous sommes un promu qui découvre la P2 et que nous n’avons d’autre objectif que le maintien. Il est normal de vouloir garder le zéro derrière et de pratiquer en contre. D’ailleurs, nous faisons nos meilleures performances contre les cadors de la série où nous pouvons jouer de cette manière. Comme contre Nothomb lors de la deuxième mi-temps que nous avons prise à notre compte. Par contre, c’est beaucoup plus compliqué lorsque nous devons faire le jeu. Nous réalisons des partages pratiquement une fois sur deux. C’est assez frustrant car nous avons souvent l’impression que nous aurions mérité plus. Un nul, cela n’a pas la même saveur qu’une victoire et cela nous laisse chaque fois des regrets.

Pour l’ambiance d’abord

Comment avez-vous débarqué à Tintifontaine où vous effectuez votre deuxième saison ?

J’ai toujours habité à Bellefontaine où j’ai débuté le foot. J’ai fait des allers-retours entre Bellefontaine et Jamoigne où j’ai joué à un niveau supérieur. J’ai aussi fait un passage à Marbehan. Comme je considère le foot comme un loisir que je partage avec mes copains, j’ai toujours choisi mes destinations pour l’ambiance avec la volonté de ne pas faire des tas de kilomètres pour me rendre à l’entraînement.

Votre entraîneur est à la fois votre coach et votre gardien. Cela pose-t-il des problèmes ?

Au départ, je ne suis pas partisan de cette double fonction de joueur-entraîneur. Mais avec Grégory, cela se passe bien. D’une part, de par sa position de gardien, il est aux premières loges pour avoir une bonne vision du jeu et, d’autre part, il a un parfait relais avec Xavier Claude, qui a une grosse expérience, mais qui est souvent sur le banc en tant que remplaçant.

Quels sont vos pronostics pour les places importantes en fin de saison ?

Bleid et Habay-la-Vieille m’ont laissé la meilleure impression, mais je donnerai ma préférence à Bleid qui me semble le mieux armé. Pour la descente, j’espère que nous l’éviterons même si je ne pense pas qu’un retour en P3 engendrerait beaucoup de départs dans le groupe. Pour moi, Chatillon et Arlon B ne s’en sortiront pas, sauf si les Arlonais alignent régulièrement des joueurs de P1. Sur ce que j’ai vu, je pense que Saint-Léger a aussi du souci à se faire.