Pour Jean-Marie Toubon, Florenville reste le mieux armé

Et au final, Neuvillers est content que le match se soit déroulé puisque les hommes de Jérémy Dominique ont réalisé une excellente opération. En battant Ochamps, Neuvillers dépasse son adversaire du jour et revient à la hauteur de Florenville, qui compte une rencontre de retard, à la première place du classement. "Ce sont trois points qui font du bien. Mais chez nous, nous sommes très rarement battus, confie le défenseur central . Nous avions à cœur de remettre les pendules à l’heure après notre défaite au match aller. La première période a été compliquée, mais après le repos, nous avons montré plus de caractère et de motivation."

Le changement tactique opéré par Jérémy Dominique à la pause a été primordial dans ce changement de physionomie. Après un début en 3-5-2, voir même en 3-6-1, Neuvillers est repassé en 4-3-3 après le repos. "Mais nous changeons régulièrement de système. Je ne suis pas certain que nous avons évolué deux fois de la même manière cette saison, sourit Jean-Marie Toubon. C ontre Ochamps, le bloc était bien trop bas en première période. Moi, j’étais un peu seul devant et nous n’arrivions pas à garder le cuir. Ochamps avait le monopole du cuir. En faisant remonter le bloc, nous avons su rééquilibrer les échanges et prendre le match en main. Et avec un peu plus de réussite, nous aurions même pu planter un deuxième but."

Sous le charme de Murego

Aligné devant en début de match, Jean-Marie Toubon a repris place dans l’axe défensif après le repos. "La place qui me convient le mieux, glisse Jean-Marie Toubon. Mais bon, avec tous nos absents, il faut trouver des solutions. Les blessures de Degros et Gauchet, ce sont vraiment des grosses pertes pour nous. Enfin, le plus malheureux, c’est évidemment pour eux qui vont être sur la touche un petit moment."

Lorsqu’on demande à Jean-Marie Toubon quelle équipe va émerger en fin de championnat, le défenseur indique "miser sur Florenville. Pour moi, sur le long terme, c’est l’équipe le mieux armé. Nous, avec nos blessures, je pense que nous allons reculer un peu dans le classement. Nous allons souffrir au niveau offensif."

Toujours est-il que Neuvillers est en tête à l’heure actuelle. "Ce que je ressens en regardant le classement ? De la fierté, répond Jean-Marie Toubon. Cela fait plaisir d’évoluer dans une équipe pareille, avec un bon mélange entre jeunes et gars plus expérimentés. Les jeunes apportent leur technique, leur fougue et nous, nous sommes là pour les canaliser. Est-ce que Neuvillers est prêt pour jouer en P1 ? Bonne question. Je ne suis pas certain que nous avons toutes les armes pour y arriver à l’heure actuelle. Maintenant, la P1, cela ne se refuse pas. Si nous devons être champions, nous le serons et nous assumerons."

Jean-Marie Toubon l’a dit, plusieurs jeunes sont en train de percer à Neuvillers. "Ce qui est promis au plus bel avenir ? Moi, j’aime beaucoup Yannick Murego, note l’intéressé. Un garçon comme Hugo Nicolas a aussi plein de qualités. Mais ce qui est chouette, c’est que chaque année, de nouveaux jeunes arrivent dans le groupe. C’est la politique du club et cela ne doit surtout pas changer."