Il faut d’abord préciser que le terrain était vraiment praticable, même souple. Puis, oui, notre partage est largement mérité. Et il fait du bien d’autant qu’on avait fait le déplacement à douze. On a fait le gros dos quand il le fallait et la pièce aurait pu tomber dans un camp comme dans l’autre. Ils ont poussé, mais on a tenu le coup.

Ce partage permet de vous conforter dans le ventre mou du classement. L’objectif est-il de rester dans cette zone ?

On voulait en effet vivre une saison tranquille après celle un peu stressante de l’an dernier (NDLR: Tenneville s’est réveillé au 2e tour après avoir été descendant une partie de la saison). On est à notre place à présent (6e). C’est la première fois qu’on prend un point contre une équipe du top 5. On espère toujours regarder vers le haut. Et pourquoi pas accrocher le tour final ?

Avant la saison, Tenneville a vu partir quelques cadres (Valentin, Simon, François). Comment le noyau l’a-t-il digéré ?

Il a fallu instaurer une nouvelle dynamique. Avec quelques nouveaux puis quelques jeunes du cru. D’autres devraient encore frapper à la porte. Et j’espère qu’on va pouvoir récupérer quelques joueurs pour le 2e tour comme Mathieu Leboutte (NDLR: tombé sur le terrain à la suite d’un malaise cardiaque). Il pourrait revenir dans les prochaines semaines. Le capitaine Amaury Pirlot devrait aussi faire son retour tout comme Arnaud Lafalize. On a un noyau un peu ric-rac mais, heureusement, on peut encore compter sur un vieux serviteur comme Nicolas Van Hove que le poids des années ne touche pas.

La série offre de nombreuses surprises depuis le début…

C’est vrai. Il y a trois semaines, on aurait déjà enterré trois équipes. Melreux peut compter sur beaucoup de qualités, mais ne décolle pas. Petit-Han, c’est un peu comme Amonines les dernières années: cette équipe ne lâche rien. C’est un championnat bizarre, homogène. Où Manhay, même s’il a pris le large, n’est pas encore champion.

Cela fait quelque temps qu’on ne vous avait plus vu sur les terrains.

En effet, durant deux ans, cela n’a pas été facile. En 2020, j’ai été touché aux ligaments puis il y a eu une saison blanche et je me suis fait opérer. La rééducation a pris plus de temps que prévu. Je n’ai pu jouer que les deux ou trois derniers matches la saison passée. Cette année, je suis là pour dépanner. Vu l’étroitesse du noyau, il a fallu s’adapter.

En effet, d’attaquant, vous êtes passé au poste de milieu défensif. Un nouveau challenge ?

C’est une découverte en effet. Mais je m’y plais bien. À mon âge, c’est peut-être plus facile d’avoir le jeu devant moi (rires).