Lola Hardenne sur les pas de Julia Grégoire

"Je n’ai disputé qu’une épreuve sur route jusqu’à présent, dit-elle. Je ne me suis pas trop mal débrouillée. J’ai pu suivre l’allure du peloton sans problème et je me suis même permis de sprinter. Actuellement, je suis déjà le programme des entraînements de ma nouvelle formation. Je suis heureuse de pouvoir ainsi ajouter une corde à mon arc. Par ailleurs, j’aurai aussi la chance de rouler en compagnie de plusieurs coéquipières luxembourgeoises elles aussi, dont Clémence Barette avec laquelle j’ai suivi naguère un stage de langue."

Reste évidemment à ordonner au mieux les programmes. Forcément, il faudra effectuer des choix. Dans un premier temps, Lola, étudiante en 5e année à Saint-Laurent (Marche), accordera la priorité au VTT. "Essentiellement sur les manches de la Wallonia Cup et des 3 Nations Cup", précise-t-elle.

En attendant, Lola attend impatiemment le stage programmé du 18 au 25 février à Vaison-la-Romaine, où elle découvrira ses nouvelles équipières.