Cette organisation conjointe du Wex et de Marloie Sport en est à sa troisième édition à Marche-en-Famenne. L’édition 2022 avait eu lieu sans public, mais celle-ci est synonyme de retour à la normale. "Les inscriptions vont bon train, nous sommes à environ 150 équipes, note Gauthier Dujardin, responsable de l’organisation. Il reste de la place dans quasiment chacune des catégories, mais parfois très peu. La fin des inscriptions est pour jeudi 15 décembre à minuit."

Des U8 aux seniors en passant par les dames ou le tournoi entreprises, la Wex Soccer Cup accueillera des centaines de joueurs pour un tournoi unique avec ses terrains avec paroi sur les côtés et donc très peu de temps morts durant les rencontres. "Il y aura trois ou quatre terrains, poursuit Gauthier Dujardin. Un terrain en plus demande 25% de moyens humains supplémentaires. Mais on doit veiller à ce que les journées ne soient pas trop longues pour les joueurs. Le taux de reconduction des équipes par rapport à l’an dernier est de 60% environ. Les équipes viennent de toutes les provinces et il y a quelques clubs de football en salle aussi qui seront de la partie. Le niveau sera sans doute élevé, mais on veille aussi à ce que tournoi reste accessible à tous."

Toutes les équipes seront présentes durant au moins deux jours de compétition. Le planning des rencontres sera disponible sur le site en fin de semaine.

Se tester au teqball

Le prix d’entrée est fixé à 4 € par personne, avec le parking gratuit. Un pass pour tout le tournoi existe au prix de 10 €.

Un espace teqball, avec quatre tables, sera à disposition pour essayer cette nouvelle discipline en vogue dans le pays.

Toutes les infos sur www.wexsoccercup.be