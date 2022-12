Pour Serge François, Arlon a livré son meilleur match en régionale

Après la défaite face à Boninne C voici quinze jours, Serge François avait la tête des mauvais jours. Mais dimanche, à la suite de la victoire à Ciney B, équipe de haut de tableau, le mentor des Arlonaises avait le moral au beau fixe. "Ce match, c’est la preuve que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe, assure Serge François. Nous ne devons avoir peur de personne. Je suis vraiment très content des filles. Elles ont affiché une mentalité incroyable, en se donnant sur chaque ballon. Et gagner à Ciney, cela rattrape notre défaite contre Boninne. La différence avec Boninne ? Les shoots sont rentrés et surtout, nous avons mieux tourné défensivement. Auriane Chartry a notamment sorti un gros match face à Vandesteenne, même si elle a shooté tout le match."