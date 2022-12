Lynn Lejeune sans pitié pour les filles de Bouillon

Avec la fin de l’aventure des Houffaloises en Promotion, Lynn Lejeune a dû trouver un nouveau point de chute.

Et c’est finalement Lesse&Lhomme qui a su attirer l’Houffaloise dans ses filets. "J’étais allée suivre quelques entraînements avec Athena, explique Lynn Lejeune. Mais à la fin, il y avait pas mal de questions pour savoir qui continuait ou qui allait arrêter. J’avais un peu peur de revivre la même chose qu’avec Houffalize donc, j’ai préféré ne pas signer à Athena. Il me restait aussi la possibilité de La Roche où Amande Chiliade a signé. Mais c’est une équipe avec des filles plus âgées et sans coach, donc cela ne me convenait pas vraiment. Moi, je suis encore jeune et il fallait vraiment un coach pour m’encadrer, me guider et me donner des conseils. Lesse&Lhomme m’a envoyé un message sur le ton humoristique, mais je me suis dit que cela pouvait être une solution. Et je ne regrette pas car je me sens vraiment bien là-bas. Même si j’ai 45 minutes de route pour aller jusqu’à la salle et que la motivation n’est pas toujours là, la discipline prend le dessus."

Samedi après-midi, Lesse&Lhomme se déplaçait justement à Bouillon. Et les Namuroises n’ont pas fait dans la dentelle avec une victoire 0-3. "Nous savions qu’il s’agissait d’un match à prendre absolument, poursuit Lynn Lejeune. Nous avions perdu contre Bouillon en préparation, mais il s’agissait de notre premier tournoi et il fallait que la sauce prenne avec les nouveaux renforts. Nous avons su rester concentrées et faire les points au bon moment pour empêcher Bouillon de prendre quelque chose. Est-ce que le Bouillon que j’ai affronté samedi est plus costaud que le Houffalize de l’an dernier ? Pour moi, oui. Bouillon a surtout pu compter sur quelques filles d’expérience, ce que nous n’avions pas vraiment à Houffalize."

Un nouveau poste

Avec quatorze points, Lesse&Lhomme est dans la bonne partie de tableau en série B. Quatorze points, c’est aussi un point de plus que Houffalize sur tout le dernier championnat. "Et pourtant, nous sommes dans la série B, qui est bien plus costaude que la série C où se trouvent les autres équipes luxembourgeoises, assure Lynn Lejeune. Le niveau est impressionnant. Cela va beaucoup plus vite. J’ai l’impression de ne pas évoluer dans la même division que la saison dernière. C’est comme si j’étais passée en N3."

Avec Lesse&Lhomme, Lynn Lejeune découvre un nouveau poste puisqu’elle évolue désormais au poste "2". "C’est nouveau pour moi, mais je prends mes marques, dit-elle. Avoir un coach, c’est quand même un sacré plus. Je ne suis ici que depuis quatre mois, mais j’ai vraiment l’impression d’avoir progressé."